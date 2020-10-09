Frutti Extra Bursaspor hükmen galip

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Euroleague Basketbol Disilpin Komitesi, Frutti Extra Bursaspor’u hükmen 200 galip ilân etti.

Tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele eden Frutti Extra Bursaspor’a sevindirici haber geldi. Deplasmanda oynayacağı Cedevita Olimpija maçı öncesi rakip takımda yaşanan Covid19 vakası ve sonrasında oynanılmayan maç sonrası nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyordu. Euroleague Basketbol Disilpin Komitesi, Cedevita OlimpijaFrutti Extra Bursaspor maçını görüştü ve kararını açıkladı. Sloven ekibinde bir oyuncunun pozitif çıkması üzerine bütün takımın karantina altına alınması ve maçın oynanmaması sebebiyle Bursaspor 020 hükmen galip ilân edildi.

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