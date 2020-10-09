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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk sanal fotoğraf festivali başlıyor

İHA

Türkiye’nin ilk sanal fotoğraf festivali başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (BUFSAD) destekleriyle düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa Foto Fest), bu sene pandemi dolayısıyla format değiştirerek kapılarını sanal ortamda açıyor.
Türkiye’den ve dünyadan birçok fotoğraf sanatçısını her yıl Bursa’da buluşturan Bursa Foto Fest, bu sene dünyayı etkisi altına alan Covid19 sebebiyle format değişikliğine giderek sanal ortama taşınıyor. Bu sene 10. kez düzenlenen Türkiye’nin en büyük fotoğraf etkinliği Bursa Foto Fest, 1624 Ekim tarihleri arasında ‘Uzak/Yakın’ temasıyla sosyal medya mecralarında düzenleniyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi işbirliğinde BUFSAD’ın katkılarıyla hazırlanan festivale, 62’si yurtdışından, 255 yurtiçinden ve 101 tanesi de Bursa’dan olmak üzere toplam 418 sergi başvuru yaptı. Küratörlüğünü Kamil Fırat’ın yaptığı dünyanın sayılı fotoğraf festivalleri arasına giren Bursa Foto Fest’te, 151 tane eser sergilenmeye layık görüldü. Yerli ve yabancı usta fotoğrafçıların projeleri ile beraber toplam 166 serginin bulunacağı festival, fotoğraf tutkunları tarafından sanal ortamda takip edilecek. Sergiler için web ortamında sanal bir fuar alanı tasarlanırken, www.bursaphotofest.org ta yer alacak sanal sergi alanı kuşbakışı olarak gezilebilecek. Festival kapsamında organize edilen söyleşi ve atölye çalışmaları ise BursaFotoFest’in youtube sayfasında düzenlenecek.
Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle birçok konunun şekil değiştirdiği gibi Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivali olan Bursa Foto Fest’in de şeklini değiştirdiğini söyledi. Alının kararlar sonucu birçok sosyal ve kültürel faaliyetin ertelendiğini hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, Bursa Fotoğraf Festivali’ni de sosyal medya mecrasına taşıyarak yapma kararı aldıklarını belirtti. Festivalin ‘Uygarlık’ olarak belirlenen temasının pandemi sebebiyle ‘UzakYakın’ olarak değiştirildiğini dile getiren Başkan Aktaş, bu yıl Bursa Foto Fest’te 18 farklı ülkenin yer alacağını söyledi. Yerli ve yabancı 270 fotoğraf sanatçısının, 166 sergide yer alan 2200’den fazla fotoğrafla katıldığını açıklayan Başkan Aktaş, “Dünyanın en ünlü fotoğraf ajanslarından biri olan Panos Pictures’tan Tim Dirven ‘Kaderin dönüşümü’ ve Hossein Fatemi ‘Standoff at standing rock’ çalışmalarıyla festivale zenginlik katacak. Bu yıl festivalin onur konuğu ise foto muhabiri Ozan Sağdıç. Ayrıca fotoğrafçıyazar Merih Akoğul, fotoğrafçı İlyas Göçmen, Anadolu Ajansı fotoğraf haberleri editör yardımcısı Erhan Sevenler, Milliyet Gazetesi fotoğraf editörü Ercan Arslan ve akademisyen Mustafa Bilge Satkın gibi usta isimler de sergileri ile yer alacak. Türkiye’den ise 22 farklı şehirden fotoğrafçıların sergileri yer alıyor. 16 Ekim Cuma günü saat 20.00’da festivalin youtube sayfasında canlı düzenlenecek açılış programıyla festival başlayacak. Bizler için de farklı bir deneyim olacak. Amacımız, Bursa’yı tanıtmak ve şehirdeki fotoğraf sevgisini ortaya koymak. Gelenek haline gelen Bursa Foto Fest’i iptal etmeden devam etmesini istedik. Büyük ilgi görmesine de sevindik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
“Fotoğraflar bugünün tanığı olacak”
Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ise, uluslararası festivalin devamı noktasında irade gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Bursa’nın Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivaline ev sahipliği yaptığını hatırlatan Orhan, önümüzdeki senelerde de festivalin yapılması için çalışmalara devam edeceklerini anlattı.
BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ise, Bursa’nın önemli festivallerinden biri haline gelen Bursa Foto Fest’in 10. yılını kutlamanın gurur verici olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi’nin pandemi sebebiyle festivali iptal etmemesinin de kendilerini cesaretlendirdiğini söyleyen Savaş, güzellikleri çoğaltarak Bursa Foto Fest’in nice yıllar sürmesini diledi.
Foto Fest Küratörü Kamil Fırat, yaşanılan sürecin insanlara yeni bir yaşam biçimini empoze ettiğini belirtti. Hibritli bir yaşama adım adım geçildiğini dile getiren Kamil Fırat, festivalin böyle bir ortamda dijital platformda da olsa yapılmasının dünya ölçeğinde değerli olduğunu ifade etti. Dünyada birçok festivalin iptal edildiğini hatırlatan Fırat, “Ortaya konan iradeye tüm Bursa’nın teşekkür etmesi gerekir. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın festivalin yapılması yönündeki kararı çok değerli. İlk başta insanların ilgisi konusunda tedirgindik. Ancak Türkiye’den ve dünyadan büyük destek gördük. Pandemi ilk Çin’de çıktığında ‘Bize uzak’ diyorduk. Sonra çok yakınımızda olduğunu gördük. Yakınımızda gördüğümüz şeylerin de çok uzakta olduğu gerçeğini yaşadık. Bu yüzden temayı ‘UzakYakın’ seçtik. Bu sürece uygun sergilerde var. 100 yıl sonra festivalde sergilenen fotoğraflar bugünün tanığı olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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