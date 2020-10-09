'1 kitap 1 hayat' projesi başladı

BKM Kitap, Özlüce ve İstanbul Yolu şubelerinde hayata geçirdiği '1 kitap 1 hayat' kumbarasıyla köy okullarındaki çocuklara kitap gönderiyor.

Geçtiğimiz günlerde 10 milyon kitap stoku ile yeni şubesini açan BKM Kitap çocukları unutmuyor. Sürdürülebilir olması esas alınan '1 kitap 1 hayat' kumbarası projesiyle kitapseverler okumadıkları kitapları kumbaraya bırakıyor. Kumbaraya bırakılan her 1 kitap için 1 kitap da BKM Kitap ekleyerek, kitaba ulaşmakta zorluk çeken 1 çocuğun hayatına dokunuyor. Dezavantajlı bölgedeki okullara gönderilecek olan kumbaraya ilk kitapları çalışanlar bıraktı.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin gelecekte bir çatı altında toplanmasını hedefleyen BKM Kitap kurucusu Kutbettin Bingölbali, "Ben çocukluğumda kitap ve deftere ulaşmakta zorluk çekerek büyüdüm. Kitabın kokusuna hasrettim. O yüzden kitaba ulaşamayan bir çocuk bile olması hepimizin ayıbı olur. Bir kitap bir çocuğu, bir çocuk bir semti, şehri, memleketi değiştirir. Kitabın olduğu yerde kötülük olmaz, biz çocuklarımıza iyilik öğreteceğiz. Kitabın aydınlığına ulaşamayan bir köyümüz kalmayana dek çabalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

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