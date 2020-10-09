Yıldırım İstihdam Kompleksi gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği ‘İstihdam Kompleksi’ projesinde sona yaklaştı.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ile Yıldırım İstihdam Kompleksi’nin yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu. Yıldırım Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü paydaşlığında, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) ile Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iştirâkiyle hayata geçirilecek İstihdam Kompleksi’nde, Bursa’da işçi açığı olduğu belirtilen alanların başında gelen endüstriyel dikim makinası operatörlüğü, cnc torna eğitimi düzenlenmesi, cnc freze eğitimi düzenlenmesi, cadcam, makine tasarım, saçmetal kalıp tasarımı, bebeçocuk modelistliği, jakarlı ve armürlü dokuma desen desinatörlüğü branşlarında eğitimler verilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonrasında işe yerleştirilmelerine destek olunacak.

Yıldırım’ın yüz ölçümü olarak Bursa’nın yüzde birine, nüfus olarak ise yüzde 25’ine tekabül eden en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ilçesi olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizde hem iş gücünün daha vasıflı hâle getirilmesi, hem de sanayinin ihtiyacı olan işgücünün karşılanması noktasında iş ortaklarımızlaberaber bir proje yürütüyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde bize en büyük desteği sağlayan BEBKA Genel Sekreterimiz İsmail Gerim’e teşekkür ediyorum. Burada önemli bir ihtiyacı gidermiş olacağız. Yıldırım İstihdam Kompleksi’mizde gençlerimize sadece iş değil aynı zamanda meslek edindirerek, onların altın bilezik sahibi olmalarını sağlayacağız. Bu anlamda İstihdam Kompleksimiz, bünyesindeki eğitim sınıfları ve atölyeleri ile hem makine sanayinin hem de bebe çocuk konfeksiyonunda Bursa’nın dünyaya açılan kapısı olan Vişne Ticaret Bölgesi’nin iş gücü ihtiyacını karşılamak adına önemli bir proje olacak.Hazırlık aşamasında sona yaklaştığımız Yıldırım İstihdam Kompleksimizde Kasım ayından itibaren eğitimlerimize başlayacağız” diye konuştu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak Sosyal Gelişimi Destekleme Programı kapsamında Yıldırım Belediyesi’nin önemli bir projesini hayata geçirdiklerini dile getiren BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise “Geldiğimiz noktayı görmek amacıyla Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ile birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Projenin önemli kısımları tamamlanmış, inşallah çok kısa bir sürede burası faaliyete geçmiş olacak. Proje, özelikle ülkemizde insan kaynağının yetiştirilmesi ve sanayicimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünedestek vermesi açısından çok önem arz ediyor. Bu noktada Yıldırım ilçemiz de sanayideki iş gücünün yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla doğru bir mevkide, ilgili paydaşlarla beraber sanayicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış meslek eğitim programlarıyla burada çalışmalar hayata geçirilecek. Ben şimdiden büyük bir heyecan duyuyorum. Başkan ve ekibini tekrar tebrik ediyorum. sosyal girişimcilik, teknolojik girişimcilik, mesleki eğitimin geliştirilmesi gibi gündemde olan çok önemli başlıklarda, inşallah ilimize, bölgemize faydalar sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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