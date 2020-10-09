Kuzey planlarında ilk ruhsat

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Gemlik’in kuzeyinde bulunan ve yüz hektarlık bir alanı kapsayan kuzey imar planlarında inşaat ruhsatları verilmeye başlandı.

Gemlik Belediyesi, arsa sahiplerinin yaklaşık 15 yıldır beklediği ve defalarca iptal olan kuzey imar planlarındaki sıkıntıyı çözüme kavuştururken, inşaat ruhsatlarını da hak sahiplerine teslim etmeye başladı. Yaklaşık 100 hektarı kapsayan planlarda ilk inşaat ruhsatını Müteahhit Hamza Aygün ve Kenan Çakır’a Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Şener teslim etti.

Kuzey planı meselesini çözmenin ve Gemlik’in yeni imar alanlarına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, “15 yıldır kuzey imar planlarında hak sahiplerimiz çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyordu. Vatandaşımızla istişare ederek sonuca ulaştık. Söz verdiğimiz gibi daha yaşanabilir bir şehrin temellerini atmış olduk. Bugün Gemlikli müteahhitlerimiz Hamza Aygün ve Kenan Çakır’ın kuzey planlama bölgesinde ilk ruhsat olma özelliğini taşıyan inşaat ruhsatını teslim ettik. İmara açılan alanda deprem yönetmeliğine uygun ve planlı bir yapılaşma olacak. Gemlik’e hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.