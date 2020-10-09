Kış Spor Okulları başladı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları 3 Ekim’de başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü eliyle düzenlenen Kış Spor Okulları, yeni normalleşme sürecinde arttırılmış sağlık tedbirleriyle birlikte 3 Ekim’de başladı. Çocukların spor yaşamlarının temelini oluşturmada etken olan kış spor okulları, 10 branşta 516 yaş arası öğrencilere yüz yüze eğitim veriyor.

Yüzme, voleybol ve basketbol başta olmak üzere masa tenisi, bocce, karate, cimnastik, okçuluk, tenis ve satranç branşlarında eğitim gerçekleştirilen Kış Spor Okulları’nda en önemli konu ‘hijyen’. Öğrencilerin tesislere girişten itibaren HES kodları sorgulanıyor ve ateşleri ölçülüyor. Kontenjanın sınırlı sayıda olduğu ve sosyal mesafenin özellikle korunduğu eğitimlerde, öğrenciler ders boyunca maskelerini çıkarmıyor.

Kayıtlar devam ediyor

Her eğitim döneminin 4 hafta sürdüğü ve toplam 8 dönem gerçekleşecek olan Kış Spor Okulları’nda kayıtlar devam ediyor. 31 Ekim Cumartesi günü başlayacak ikinci dönem eğitimlerinde yer almak isteyenler için kayıtlar, Fethiye Spor Kompleksi, Acemler BUSKİ Spor Tesisleri ve Hüdavendigâr Spor Tesisleri’nde yapabilecek.

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