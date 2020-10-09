Harmancık'ta su kesintisi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ, devam eden doğalgaz çalışmaları çerçevesinde Merkez Mahalle, Ece Mahallesi ve civarında 12.10.2020 31.10.2020 tarihleri arasında, 08:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapacak.

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