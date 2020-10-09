Taban’dan sokakları temizleyen çocuklara sürpriz ziyaret

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sokakları gezerek ellerindeki poşetlere yerlerdeki çöpleri toplayan çocukları ziyaret etti. Çocuklara çikolata ikram eden Başkan Taban, bu örnek davranışı sürdürmelerini istedi.

İnegöl’de kendi aralarında toplanıp mahallelerindeki sokakları gezerek yerlerdeki çöpleri poşetlere toplayan 8 ilâ 10 yaş aralığındaki çocuklar, daha sonra topladıkları çöpleri konteynırlara attı. Bu hareketleri güvenlik kameralarına yansıyan ve önce sosyal medyada ardından da ulusal kanallarda gündem olan küçük temizlik elçilerine, Belediye Başkanı Alper Taban sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çocukların çöpleri toplarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini izledikten sonra küçük temizlik elçilerine teşekkür etmek isteyen Başkan Taban, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde Fatih Okulu civarında sokakta oynarlarken çocukları ziyaret ederek teşekkür etti.

Çocuklara çikolata dağıtan Başkan Alper Taban, herkese örnek teşkil eden bu davranışlarının da devam etmesini istedi. Başkan Taban, ziyareti sırasında bir açıklama da yaptı. Çocukların bu davranışının karşılıksız kalmaması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Taban, “Burada çocuklarımız o kadar güzel bir iş ortaya koydular ki Geçtiğimiz günlerde de ulusal kanallara yansıdı bu görüntüler. Çocuklarımız burada birer çöp poşeti aldılar ve bu çöp poşetleriyle kendilerine ait olmayan çöpleri bir bir topladılar. Bende onlara teşekkür etmek için ayaklarına kadar geldim. Ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bu çevre hepimizin. Bu temizliği çocuklarımızla birlikte başarabileceğimize yürekten inanıyorum. Onları tebrik ediyorum. Temiz şehir İnegöl hedefimize de çocuklarımızla birlikte adım adım ilerliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.