Nilüfer Belediyespor - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -
SALON: TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap Kuka
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Fulden Ural, M. Willow Johnson, Buse Ünal, Sarah Grace Wilhite, Yasemin Yıldırım, S. Emily Maglio (Buse Kayacan [L])
ÇAN GENÇLİK KALE SPOR: Emine Arıcı, Paula Ana Borgo, Thais Souza, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Dilara Bağcı [L], Işıl Öz [L], Simay Gazi)
SETLER: 25-16, 25-14, 25-17
SÜRE: 75 dakika
Misli.com Sultanlar Ligi´nde 8´inci hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu´nda Çan Gençlik Kale Spor´u ağırladı. Nilüfer Belediyespor, baştan sonra üstün götürdüğü mücadeleden 3-0´lık net bir galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-10-09 17:14:11
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