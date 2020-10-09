Bursa’da yağış nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Caddeleri ve alt geçidi su basarken, Bursaİstanbul yolunda trafik felç oldu.

Bursa’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşanırken, trafik durma noktasına geldi. Bursaİstanbul yolu da sağanak yağış nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. 15 kilometre kuyruk oluşurken, Bursa’nın birçok noktasında alt geçitler tamamen sular altında kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.