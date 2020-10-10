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Freni boşalan traktör şarampole yuvarlandı, sürücü atlayarak kurtuldu

DHA

Freni boşalan traktör şarampole yuvarlandı, sürücü atlayarak kurtuldu


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı inerken freni boşalan traktör şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında traktörden atlayan sürücü, yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Cemil Aksu (65) yönetimindeki 17 PA 603 plakalı traktörün freni boşaldı. Aksu, hızla ilerleyen traktörün üzerinden atladı. Tarktör şarampole yuvarlanırken, Cemil Aksu yaralandı. Aksu, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-10 09:34:28

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