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Öğretmene 'terbiyesiz' dedi cezayı yedi Öğretmene hakaret eden veli şimdi yandı

İHA

Öğretmene 'terbiyesiz' dedi cezayı yedi Öğretmene hakaret eden veli şimdi yandı

Yargıtay'ın emsal nitelikteki kararıyla; çocuğunun öğretmenine 'terbiyesiz, geri zekalı' diyen veli, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan en az bir yıl hapis cezası talebiyle yargılanacak.
İlkokula giden çocuğunun kadın öğretmeniyle tartışan veli, genç öğretmene iddiaya göre; 'Terbiyesiz, geri zekalı' diyerek tehditler savurdu. Velinin bu tepkisiyle sarsılan kadın öğretmen, Asliye Ceza Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Mahkeme, 'tehdit' suçundan sanık velinin beraatine hükmetti. Mahkeme; 'hakaret' suçundan ise öğretmenin şikayeti bulunmadığı gerekçesiyle düşme kararı verdi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, kararı temyiz etti.
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, öğretmene hakaret eden velinin cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Kararda; "Sanık hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan kurulan düşme hükmü yasaya aykırıdır. Sanığın, öğretmen olarak görev yapan müştekiye, 'Terbiyesiz, gerizekalı' diyerek hakaret etmesi biçimindeki eyleminin, TCK'nın 125/3a maddesindeki kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu, bu suçun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı gözetilmeden, şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi." denildi.

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