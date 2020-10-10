Polis memurları, tıkanan rögarı elleriyle açmaya çalıştı

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Semih ŞAHİN/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'da, polis memurlarının tıkanan rögarı elleriyle açmaya çalıştığı anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte dün etkili olan sağanak yağış, bazı ilçelerde taşkınlara neden oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Yalova karayolu üzerinde tıkanan rögarı açmaya çalıştı. Yol üzerinde trafik kontrolü yapan 2 polis memuru, biriken suyun gittikçe arttığını görünce elleriyle rögarı temizledi. O anlar ise yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Semih ŞAHİN

2020-10-10 11:52:04



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