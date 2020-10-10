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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Neon ve ışığın çağdaş sanata yansıması bu sergide

İHA

Neon ve ışığın çağdaş sanata yansıması bu sergide

Neon ve ışığın temel alındığı “Parla” isimli sergi, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, 5 sanatçının neon ve ışık bağlamında, toplumun baskın konularını eleştirel olarak gözden geçiren çağdaş eserleri izlenime sunuluyor.
Nilüfer Belediyesi farklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Neon ve ışığı çeşitli form ve kavramsal yöntemlerle sanatsal malzeme olarak kullanan çağdaş sanatçıların eserleri, “Parla” isimli sergide izlenime açıldı.
Küratörlüğünü Marcus Graf’ın yaptığı “Parla” isimli sergide Ardan Özmenoğlu, Fırat Engin, Ramazan Can, Saliha Yılmaz ve Zafer Akşit’in çalışmalarından toplam 13 eser yer alıyor. Sergide, sanatçıların neon ve ışık bağlamında, toplumun baskın konularını eleştirel olarak gözden geçiren çağdaş eserleri meraklıları ile buluşuyor.
Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nazım Hikmet Kültürevi’nde bulunan Yeraltı Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile serginin küratörü Marcus Graf ve sanatçı Zafer Akşit katıldı.
Serginin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem sözlerine, sanatçılarla, sanatseverlerle böyle ortamlarda buluşmayı özlediğini ifade ederek başladı. Pandemi nedeniyle sanat ortamından uzak kaldıklarını belirten Erdem, “Bugün burada sanatçılarımızın özgün eserlerini görme şansı bulmak bizi mutlu etti. Pandemi bize birçok şeyi unutturmaya çalışıyor, ama biz inatla sanatla bir arada olmak için uğraşıyoruz.
Elbette pandemi kurallarına sıkı bir şekilde uyarak, gereken önlemleri alarak” diye konuştu. Serginin, çağdaş sanat üretiminin alternatif estetik yollarını sanatseverlere sunduğunu belirten Erdem, eserleriyle sergide yer alan sanatçılara da teşekkür etti.
Serginin küratörü Marcus Graf da sanatçılar adına Başkan Turgay Erdem’e teşekkür etti. Graf, pandemi nedeniyle bütün sanatçıların zor durumda olduğunu belirterek, “Bu sergi sadece çağdaş sanat açısından önemli değil. Pandeminin başlamasıyla çok sayıda sanatçı işsiz kaldı. Bu nedenle de bu sergi çok değerli ve sergiyi düzenlediğiniz için sizi kutluyorum. Sanat ve kültürsüz kalamayız” dedi. Açılışta büyük ilgi gören sergi 15 Kasım’a kadar izlenime açık kalacak.

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