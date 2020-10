Buğdayın atası artık Bursa’da üretiliyor

Hititler ve Frigler tarafından da tarımı yapılmış, genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen Siyez buğdayı, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle artık Bursa’da üretiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere dağıttığı Siyez tohumundan elde edilen buğdayları hasat sonrası çiftçiden alan BESAŞ, şifa kaynağı Siyez Ekmeğini Bursalılarla buluşturuyor.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi sayesinde Türkiye’de ağırlıklı olarak Kastamonu’da üretilen ve buğdayın atası olarak bilinen Siyez buğdayı da Bursa’da üretilen ürünler arasında yerini aldı. Ahududu, yaban mersini, siyah incir gibi katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesinden, dünya pazarlarında tanıtılmasına kadar her alanda önemli hamlalar yapan Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı aracıyla Siyez buğdayının da Bursa’da üretilebilmesi için çiftçilere tohum dağıtmıştı. Karacabey, Büyükorhan, Keles, Kestel, Orhaneli, Nilüfer, Harmancık, Yenişehir ve Mudanya ilçelerinde ekimi yapılan ve çiftçilerin dönüm başına 250 kilogram ürün ettiği 34 tona yakın buğday, kilosu 2,5 liradan BESAŞ tarafından satın alındı. Bursalı çiftçilerin yetiştirdiği buğdaylar, Siyez Buğday Ekmeği olarak, BESAŞ tarafından tüketiciyle buluşturulacak.

Çiftçiye can suyu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her he kadar sanayisi ile öne çıksa da Bursa’nın aynı zamanda bereketli toprakları ile önemli bir tarım şehri olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımla ilgili hedefler belirlediklerini ve kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Gerek Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın çalışmaları ile gerek iştirakimiz olan Tarım AŞ. marifetiyle, kırsal kalkınmaya destek olabilmek adına etkili projeler yapıyoruz. Ürünlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına öncülük ediyoruz. Şehir ve üreticiler adına fuarlara katılıyor, incirden armuda, ayvadan şeftaliye, yaban mersini ve ahududuya varana kadar tüm meyvelerimizi dünyaya tattırıyor ve pazarlıyoruz. Yine gerek ekmek üretimi gerekse de süt ve süt ürünleriyle önemli bir marka haline BESAŞ şirketimizle sezon başında dağıttığımız siyez buğdayının hasadını yaptık. Buğdayın atası olarak kabul edilen ve bazı kaynaklara göre 12 bin yıl önce kültüre alındığı sanılan Siyez buğdayının Bursa’da da üretimi gerçekleştirilmiş olduk. Türkiye’de yoğun olarak Kastamonu’da yetiştirilen Siyez buğdayına ilgi genetik yapısının bugüne kadar hiç değişmemiş olması nedeniyle giderek artıyor. Son yıllarda organik ürünlere olan ilginin artması, fonksiyonel gıda arayışları, vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan eski buğdayları yeniden gündeme getirdi. Hasat edilen 34 tona yakın Siyez buğdayı, işlenerek BESAŞ tarafından Bursa’lıların sofralarında yer alacak. Gluten oranı düşük olan Siyez buğdayı, modern buğdaya göre iki kat daha fazla A vitamini içeriyor. Daha fazla demir içeriyor ve genetik yapısında herhangi bir değişim olmadığı için de sağlık açısından bir risk taşımıyor. Bu ürünün Bursa’mızda yetişmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

