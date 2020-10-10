Otomobilin çarptığı ambulans takla attı: 5 yaralı

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Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, ambulansa çarptı. Kazada, takla atan ambulansın şoförü ve içindeki hasta ve otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Balat mevkiinde meydana geldi. Mehmet Can A. yönetimindeki 34 DA 1230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 34 CIM 961 plakalı ambulansa arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans takla atarak refüje çarpıp, yan yattı. Kazada ambulanstan fırlayan şoför İsmail K. ile hasta Mümin A. ve otomobildeki Amhet S., Nilgün S. ve Dilber Ç.A., yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2020-10-10 14:10:28



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