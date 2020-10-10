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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asfalt tamirleri için artık yollar kapanmayacak

İHA

Asfalt tamirleri için artık yollar kapanmayacak

Barakfakih OSB İş Adamları Derneği (BARSİAD) Başkanı, İş İnsanı Arif Demirören, Türkiye’de bir ilk olarak Bursa’da ürettiği makine ile asfalt yama işlerinde yerinde dönüşümü sağlayarak, çevreyi koruyan, düşük maliyetli ve pratik bir çözüm sunuyor.
BARSİAD Başkanı ve İş İnsanı Arif Demirören, Türkiye’de bir ilk olarak Bursa’da ürettiği makine ile sürekli bir ihtiyaç ve iş olan asfalt tamiri işine pratik, çok düşük maliyetli ve çevreyi koruyan bir çözüm üretiyor. Türkiye’de bir ilk olarak üretilen makine ile yama yapılması gereken asfaltlı bölge kısa bir süre ısıtılan asfalt malzemesi kazınarak tekrar bölgedeki asfalta karıştırılıyor ve üzerinde gezdirilen silindir makinesi sayesinde kendi yerinde dönüşüm sağlanarak sağlam ve pürüzsüz bir şekilde tamir işlemi tamamlanıyor. 810 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanan işlem sayesinde bölgede uzun süreler trafiğin kapatılması sorunu da ortadan kalkıyor.
Sistemi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a tanıtan Arif Demirören, sistemin üretimine Bursa’da başladıklarını belirterek, patentini de aldıklarını söyledi. Demirören, sistem sayesinde çok sayıda personel ve iş makinesi ile yapılabilen asfalt tamir çalışmalarının çok uygun maliyetlerle pratik ve temiz bir şekilde çözülebildiğini anlatarak sistemi şöyle tarif etti:
“Yama yapılacak mevcut zeminin 56 dakika gibi bir süre ısıtılarak asfalt bitümü ve mıcır yumuşatılıp birbirinden ayrıştırılıyor ve tekrar mevcut asfalta karıştırılıyor. En sonunda da bir silindir vasıtası ile düzleştirilerek tamir işlemi tamamlanmış oluyor. Bu işlem sırasında mevcut zemindeki asfalt kullanılarak yerinde dönüşüm sağlanıyor. Bu sistem ile birlikte bir yandan asfalt tamirini pratikleştirirken diğer yandan da çevreyi korumayı ve bu alanda maliyetleri minimuma indirmeyi planladık. Sistemimizin faydalı olacağını düşünüyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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