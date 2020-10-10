Bursa'da içkili mekanlara korona baskını Umarsızca eylenen gençlere binlerce lira sosyal mesafeye uymama cezası kesildi Bursa’da polis gece mekanlarını bastı mevzuata uymayanlara binlerce lira ceza kesildi

Bursa polisi gece yarısı eğlence mekanlarını basıp sosyal mesafe denetlemesi yaptı. Sosyal mesafenin gençler tarafından hiçe sayıldığı eğlence mekanlarını binlerce lira ceza kesildi. Sosyal mesafeye uymadan umarsızca eylenen gençlerin bir kısmı tepki gösterirken, bir kısmı da denetlemeyle birlikte mekanları terk etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi ile Ataevler ve FSM Bulvarı üzerindeki geçe açık mekanlara baskın yapıp sosyal mesafe denetlemesi yaptı.

Podyum Park'ta daha çok üniversite öğrencilerinin bir araya geldiği 22 ayrı mekana baskın yapan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 742 kişiyi denetleyip sosyal mesafeye uymayanlar ve maske takmayanlara cezai işlem uyguladı. Ayrıca 15 iş yerine İçişleri Bakanlığının iş yeri açma ve çalıştırmadaki mevzuat hükümlerine uymadıkları için binlerce lira ceza kesildi. Ayrıca sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı 2 iş yerine 56 bin 700 lira ceza kesildi. Yabancı yaşı küçük işçi çalıştıran bir iş yerine ise 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan mekanlar uygulanan cezai işlemlerin ardından sosyal mesafeye uygun hale getirildi. Öte yandan denetlemelerin il merkezindeki geçe açık mekanlarda da devam edeceği bildirildi.

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