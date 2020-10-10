Bursaspor-Bandırmaspor maçı taraftara ve basına kapatıldı

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Bolu kampını erken bitiren ve yarın Bandırmaspor’la Bursa’da hazırlık maçı yapacak olan Bursaspor, mücadelenin taraftara ve basına kapalı olduğunu açıkladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, yarın Bandırmaspor’la yapacağı hazırlık maçını dış dünyaya kapattı. Bolu’daki kampı Covid19 sebebiyle hazırlık maçı yapacak takım bulamadığından dolayı erken bitiren yeşil beyaz takım, yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde saat 16.00’da oynanacak olan Bandırmaspor maçını hem taraftara hem de basına kapattı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Bandırmaspor ile oynanacak olan hazırlık maçının Covid19 tedbirleri kapsamında taraftara ve basın mensuplarına kapandığı belirtildi.

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