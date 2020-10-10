Bursaspor’dan geçmiş olsun mesajı

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Bursaspor Kulübü, Hatay’da meydana gelen yangınlar için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Hatay’da meydana gelen yangınlarla ilgili mesaj yayınladı. Yeşilbeyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından verdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Hatay'da meydana gelen yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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