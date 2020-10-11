Bursa'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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BursaAnkara karayolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza BursaAnkara karayolunda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Harun H. idaresindeki 56 KE 290 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, yanında bulunan 17 yaşındaki Sürreyya H. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu maddi hasar alan hafif ticari araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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