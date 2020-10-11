Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu

Bursa’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri yasadışı silah ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Y.K. isimli bir kişinin silah üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Y.K.’ye ait ev ve iş yerinde yapılan aramada satışa hazır halde kurusıkıdan çevrilen 1 silah, 6 adet kurusıkı tabanca, 8 adet şarjör, 47 adet mermi ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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