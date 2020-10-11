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İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu gazi hâlâ ayakta

İHA

İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu gazi hâlâ ayakta

Bursa'da İngilizlerin top atışıyla vurup yıkamadığı 700 yaşındaki gazi çam ağacı hâlâ ayakta duruyor. Tek kolu kopuk bir kahraman gibi dimdik ayakta duran çam, gelen geçene savaşın dehşetini anlatıyor.
Gemlik ilçesi Karacaali köyünde bulunan 700 yaşındaki fıstık çamı ağacı, 100 yıl önce İstiklâl Harbi sırasında İngiliz denizaltısı tarafından atılan torpidoyla vuruldu. İsabet eden torpido dev çam ağacının yarısını koparttı. Buna rağmen ayakta kalan ve olanca heybetiyle göğe yükselen ağacı köylüler "gazi" unvanıyla taçlandırdı. Çam ağacında denizaltıdan atılan torpidonun izini görmek hâlâ mümkün. Anıt ağaca asılan "gazi çam ağacı" tabelâsı ise köye gelenlerin büyük ilgisini çekiyor. Çam ağacının hikâyesini duyanlar gelip ziyaret ediyor.
Çam ağacının hikâyesini anlatan Karacaali Muhtarı Göksel Noca, "İstiklâl Savaşı'nda İngiliz denizaltısı tarafından atılan torpidoyla bu çam ağacı vurulmuş. Aldığı darbeyle devasa büyüklükteki çam ağacının yarısı koparken, yarısı ayakta kalmış. Çam ağacının o gün aldığı darbenin izini görmek mümkün. Aldığı darbeye rağmen 100 yıldır ayakta. Biz ona gazi çam ağacı unvanını verdik. Bir de tabelâ astık. Hikâyesini duyan görmeye geliyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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