Bursa'da kaçak silah operasyonu



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA´da, kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen Y.K.´nin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ve 6 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Y.K. isimli bir kişinin kaçak silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin evine geçen cuma günü operasyon düzenledi. Operasyonda, Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Y.K´ye ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde kurusıkıdan çevrilen 1 silah, 6 adet kurusıkı tabanca, 8 adet şarjör, 47 adet mermi ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K., dün adliyeye sevk edildi. Y.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2020-10-11 09:51:35



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