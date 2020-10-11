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6 gündür kayıp kocasını arıyor; kaybolmadan önceki anları kamerada

DHA

6 gündür kayıp kocasını arıyor; kaybolmadan önceki anları kamerada


Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) BURSA'da,  6 gün önce işe gitmek için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Osman Hanedar'ın (45) kaybolmadan önceki anları, ev ve iş yerinin etrafındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Eşinin son görüldüğü yerlerde kapı kapı gezerek, güvenlik kamerası aradığını belirten Halime Hanedar, "Oğlum sürekli 'Babam nerede' diye soruyor. Eşimin hayatından endişe ediyorum" dedi.
Bursa'da, Osman Hanedar ve Halime Hanedar (42) çifti, 1999 yılında evlendi. Çiftin, iki çocuğu oldu. CNC makinelerine yedek parça üreten bir iş yerinin sahibi olan Osman Hanedar, geçen pazartesi günü, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine gitmek için evden çıktı. Mesai saati başlamasına rağmen iş yerine gitmeyen Osman Hanedar'ın arkadaşları durumu eşi Halime Hanedar'a bildirdi. Cep telefonuyla eşini arayan Halime Hanedar, kalp rahatsızlığı olan eşini önce çevredeki hastanelerde aradı. İş yerinin çevresindeki bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına ulaşan Hanedar, hastane kayıtlarında bir sonuca ulaşamayınca, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisin, 6 gündür kayıp olan Osman Hanedar'ı arama çalışmaları sürüyor.
EVDEN ÇIKIŞ ANI KAMERADA
Osman Hanedar'ın evden çıkış yaptığı anlar, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Yedek kıyafetlerinin olduğu torbayla asansörden inip apartmandan çıkış yapan Hanedar'ın yürüyerek evden ayrıldığı görülüyor. Evden ayrıldıktan sonra sanayi sitesine giriş yapan Osman Hanedar'ın en son görüldüğü anlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Öte yandan, Osman Hanedar'ın kaybolmadan bir gün önce evinin arka kısmında bulunan otoparkta eşi ve çocuklarıyla sohbet ettiği anlar da apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
'HİÇBİR BİLGİ ALAMADIK'
Eşinin sabah evden çıkış sürecini anlatan Halime Hanedar, "Arkadaşının tezgahında programlama yapacaktı. Pazartesi günü sabah 7.50 gibi evden çıktı. Yanına torba içerisinde pantolon ve tişört aldı.  Normal bir şekilde evden çıktı. 9.20 gibi gideceği yere gitmediği için arkadaşları bana ulaştılar. Ben de hemen eşimi aradım. Telefonu kapalıydı. Önce hastanelere sorduk. Daha sonra polise başvuru yaptık. Güvenlik kameralarını inceledik. Üçevler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'ne giriş yapıyor. İş yerine giriş yapması gereken yerden dönmeyip düz devam ediyor. Sonrasında da hiç bir bilgi elde edemedik. Nereye gitti, şu an nerede, hiç bir bilgi alamadık" dedi.
'OLAYLARDAN OĞLUMUN HABERİ YOK'
16 yaşında kızı ve 8 yaşında bir oğlu olduğunu söyleyen Hanedar, oğlunun durumdan haberdar olmadığını ve sürekli babasını sorduğunu belirterek şunları söyledi;
"2 çocuğumuz var. Eşimin bizi bu şekilde bırakıp gideceğini düşünmüyorum. Çünkü çocuklarına çok düşkün bir insan. 8 yaşında bir oğlumuz var. Asla babası olmadan odasına gidip yatmaz. Bir haftadır uyutamıyoruz. Bir haftadır yemek yemek istemiyor. Masada herkesin bir yeri var. O yüzden perişan durumdayız. Eşim bir gece dışarıda kalmış insan değil. Hastalığından dolayı son bir yıldır asla telefonunu kapatmaz. Şarjı bitecek olsa bile hemen arar, bilgi verir. Çocuklarını asla bırakmaz. Şehir dışına çıktığı zamanlarda bile görüntülü arardı. Mutlaka bizimle konuşurdu. Oğlum sürekli soruyor, 'Babam nerede, neden aramıyor' diye soruyor. Telefonlarını arıyoruz, ulaşamıyoruz. Ben hayatından endişe ediyorum. Bırakıp gidecek, bizi bu kadar habersiz bırakacak biri değil. Kızımın durumdan haberi var. Kızım sürekli ağlıyor. Bir yerde gören, ipucu veren bir kişi varsa lütfen bizlere ulaşsın. Elimiz kolumuz bağlı, denizde bir kum tanesi arıyoruz." DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN
2020-10-11 10:41:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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