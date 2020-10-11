Geleceğin milli binicileri eğitimlerini BUÜ’de alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin milli binicileri eğitimlerini BUÜ’de alacak

İHA

Geleceğin milli binicileri eğitimlerini BUÜ’de alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, Bursa Modern Pentatlon Kulübü Derneği ile imzaladığı protokol sayesinde milli takım seçmelerine girecek genç sporculara binicilik branşı eğitimleri verecek.
Bursa Modern Pentatlon Kulübü Derneği’ne üye olan sporcular, milli takım seçmeleri için ihtiyaç duydukları binicilik branş eğitimlerini BUÜ Mennan Pasinli Atçılık MYO’da alabilecek. MYO ayrıca talep edilmesi durumunda sporculara Türkiye’yi temsil edebilecek seviyelere çıkabilmeleri için gerekli danışmanlık hizmetleri de verecek. Rektörlük binasında düzenlenen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Mennan Pasinli MYO Müdürü Prof. Dr. Türel Özkul, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Bursa Modern Pentatlon Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Şenol Sönmez, akademisyenler, dernek üyeleri ve genç sporcular katıldı.
Üniversitelerin temel işlerinden birisinin toplumla ve kentle ilişkileri canlı tutmak olduğuna işaret eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Biz bu dönemde Üniversitemizi hem öğrenci tarafından daha çok sevilen hem de kentle bütünleşen, içiçe, sanayisinden ticaretine, merkezi ve yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerinden sosyal katmanlarına kadar her süreçte topluma hizmet sunmayı hedefleyen bir üniversite haline getirmek için gayret gösterdik. Bu amaçla çok sayıda çalışmaya imza atıyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Bugün de Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulumuz ve Bursa Modern Pentatlon Kulübü Derneği ile önemli bir protokolü başlatıyoruz. Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulumuz, çok güzel projelere imza atıyor. Bizler de bu çalışmalara destek vermeye gayret ediyoruz. İnşallah bu protokolle pentatlonun 5 temel alanından birisi olan binicilik konusunda da bilimsel yaklaşımlar nedir? Bilimsel olarak ata binmek nasıl gerçekleştir? Bu konularda ortak çalışmalar yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, protokolün gençlerimizin atçılık sporuna daha fazla ilgi göstermesine vesile olmasını diliyorum” dedi.
Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Türel Özkul ise protokoldeki temel amaçlarının gençleri binicilik sporu ile tanıştırmak olduğunun altını çizdi. Gençlerin bu spor ile gelecekte kendilerini de çok gururlandıracağına inandıklarını kaydeden Prof. Dr. Türel Özkul, “Gençlerimiz protokol ile birlikte sadece binicilik eğitimi almayacaklar. Buraya geldikleri andan itibaren performans testleri olacak. Onlara profesyonel sporcu danışmanlığı hizmeti de verilecek. Bir bilimsel kurumda hiçbir zaman tek yönlü ilerlemiyoruz. Gençlerimiz bu kapıdan girdikleri andan itibaren eğitimlerini tamamlayana kadar bilim insanlarından çok önemli destekler alacaklar. Koordineli ve işbirliği halinde gençlerimiz için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı da pentatlon branşının özel bir karakter sporu olduğunun altını çizdi. Dekan Arabacı, “Bu sporu yapan gençlerimizde hem karakter hem de fiziksel anlamda ciddi gelişmeler gözlemliyoruz. O anlamda benim için özel bir spor branşıdır. Yapılan protokolü çok önemsiyorum. Üniversitemize, derneğimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Protokol imza töreninde konuşan Bursa Modern Pentatlon Kulübü Dernek Başkan Yardımcısı Şenol Sönmez, 2013 yılında birkaç arkadaşla kurdukları kulübün bugün Türkiye’de adından söz ettirir hale geldiğini kaydetti. Protokol için üniversite yöneticilerine teşekkür eden Sönmez, yürütülecek çalışmaların sonunda yurtiçi ve yurt dışında da önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını vurguladı.
Pentatlon Milli Takımı sporcularından Çisel Bahar ise Türkiye’de bu alanda eğitim sıkıntısı yaşadıklarına dikkati çekti. Protokolden dolayı mutlu olduğunu belirten Çisel Bahar, kendi branşları için önemli bir eksikliğin de böylelikle giderilebileceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 gündür kayıp kocasını arıyor; kaybolmadan önceki anları kamerada
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp kocasını arıyor; kaybolmadan önceki ...
Karantina bölgelerinde kesintisiz enerji nöbeti
YEREL HABERLER Karantina bölgelerinde kesintisiz enerji nöbeti
Bursa'da kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak silah operasyonu
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu gazi hâlâ ayakta
YEREL HABERLER İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu ...
Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu
Bursa’da Covid-19 testi 390 bine ulaştı
YEREL HABERLER Bursa’da Covid-19 testi 390 bine ulaştı
Bursa'da korona halayına ceza
YEREL HABERLER Bursa'da korona halayına ceza
Bursa'da ceviz hasadı başladı Yaş cevizin kilosu 6 lira, kuru cevizin ise 17 lira
YEREL HABERLER Bursa'da ceviz hasadı başladı Yaş cevizin kilosu 6 ...
Bursa'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ...
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu:3-0
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu:3-0
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu:3-0
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu:3-0
Bursaspor’dan geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor’dan geçmiş olsun mesajı
ULUTEK Teknopark, Bursa Uludağ TTO ve BEBKA Temsilcileri potansiyel işbirlikleri için bir araya geldi ULUTEK, Bursa Uludağ TTO ve BEBKA’nın gündemi Bursa
YEREL HABERLER ULUTEK Teknopark, Bursa Uludağ TTO ve BEBKA ...
Gemlik Belediyesi bir kez daha zeytin üreticisinin yanında
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi bir kez daha zeytin üreticisinin ...
Bursaspor-Bandırmaspor maçı taraftara ve basına kapatıldı
YEREL HABERLER Bursaspor-Bandırmaspor maçı taraftara ve basına ...
Transferde ülke olarak sınıfta kaldık İkinci liglerin bile gerisindeyiz
YEREL HABERLER Transferde ülke olarak sınıfta kaldık İkinci liglerin ...
45 dakikalık kovalamacada yakalandı, çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı (2)
YEREL HABERLER 45 dakikalık kovalamacada yakalandı, çantasından 1 ...
Bursa'da içkili mekanlara korona baskını Umarsızca eylenen gençlere binlerce lira sosyal mesafeye uymama cezası kesildi Bursa’da polis gece mekanlarını bastı mevzuata uymayanlara binlerce lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Bursa'da içkili mekanlara korona baskını Umarsızca ...
Asfalt tamirleri için artık yollar kapanmayacak
YEREL HABERLER Asfalt tamirleri için artık yollar kapanmayacak
Otomobilin çarptığı ambulans takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı ambulans takla attı: 5 yaralı
Bursa'da zabıtadan kapsamlı korona denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da zabıtadan kapsamlı korona denetimi
Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli ...
Bursa'da sis faciası...Ambulans takla attı: 5 yaralı Otomobilin yoğun siste arkadan çarptığı ambulans takla attı 5 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da sis faciası...Ambulans takla attı: 5 ...
Mevlana'ya yeni park
YEREL HABERLER Mevlana'ya yeni park

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X