Geleceğin milli binicileri eğitimlerini BUÜ’de alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, Bursa Modern Pentatlon Kulübü Derneği ile imzaladığı protokol sayesinde milli takım seçmelerine girecek genç sporculara binicilik branşı eğitimleri verecek.

Bursa Modern Pentatlon Kulübü Derneği’ne üye olan sporcular, milli takım seçmeleri için ihtiyaç duydukları binicilik branş eğitimlerini BUÜ Mennan Pasinli Atçılık MYO’da alabilecek. MYO ayrıca talep edilmesi durumunda sporculara Türkiye’yi temsil edebilecek seviyelere çıkabilmeleri için gerekli danışmanlık hizmetleri de verecek. Rektörlük binasında düzenlenen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Mennan Pasinli MYO Müdürü Prof. Dr. Türel Özkul, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Bursa Modern Pentatlon Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Şenol Sönmez, akademisyenler, dernek üyeleri ve genç sporcular katıldı.

Üniversitelerin temel işlerinden birisinin toplumla ve kentle ilişkileri canlı tutmak olduğuna işaret eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Biz bu dönemde Üniversitemizi hem öğrenci tarafından daha çok sevilen hem de kentle bütünleşen, içiçe, sanayisinden ticaretine, merkezi ve yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerinden sosyal katmanlarına kadar her süreçte topluma hizmet sunmayı hedefleyen bir üniversite haline getirmek için gayret gösterdik. Bu amaçla çok sayıda çalışmaya imza atıyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Bugün de Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulumuz ve Bursa Modern Pentatlon Kulübü Derneği ile önemli bir protokolü başlatıyoruz. Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulumuz, çok güzel projelere imza atıyor. Bizler de bu çalışmalara destek vermeye gayret ediyoruz. İnşallah bu protokolle pentatlonun 5 temel alanından birisi olan binicilik konusunda da bilimsel yaklaşımlar nedir? Bilimsel olarak ata binmek nasıl gerçekleştir? Bu konularda ortak çalışmalar yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, protokolün gençlerimizin atçılık sporuna daha fazla ilgi göstermesine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Türel Özkul ise protokoldeki temel amaçlarının gençleri binicilik sporu ile tanıştırmak olduğunun altını çizdi. Gençlerin bu spor ile gelecekte kendilerini de çok gururlandıracağına inandıklarını kaydeden Prof. Dr. Türel Özkul, “Gençlerimiz protokol ile birlikte sadece binicilik eğitimi almayacaklar. Buraya geldikleri andan itibaren performans testleri olacak. Onlara profesyonel sporcu danışmanlığı hizmeti de verilecek. Bir bilimsel kurumda hiçbir zaman tek yönlü ilerlemiyoruz. Gençlerimiz bu kapıdan girdikleri andan itibaren eğitimlerini tamamlayana kadar bilim insanlarından çok önemli destekler alacaklar. Koordineli ve işbirliği halinde gençlerimiz için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı da pentatlon branşının özel bir karakter sporu olduğunun altını çizdi. Dekan Arabacı, “Bu sporu yapan gençlerimizde hem karakter hem de fiziksel anlamda ciddi gelişmeler gözlemliyoruz. O anlamda benim için özel bir spor branşıdır. Yapılan protokolü çok önemsiyorum. Üniversitemize, derneğimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Protokol imza töreninde konuşan Bursa Modern Pentatlon Kulübü Dernek Başkan Yardımcısı Şenol Sönmez, 2013 yılında birkaç arkadaşla kurdukları kulübün bugün Türkiye’de adından söz ettirir hale geldiğini kaydetti. Protokol için üniversite yöneticilerine teşekkür eden Sönmez, yürütülecek çalışmaların sonunda yurtiçi ve yurt dışında da önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını vurguladı.

Pentatlon Milli Takımı sporcularından Çisel Bahar ise Türkiye’de bu alanda eğitim sıkıntısı yaşadıklarına dikkati çekti. Protokolden dolayı mutlu olduğunu belirten Çisel Bahar, kendi branşları için önemli bir eksikliğin de böylelikle giderilebileceğini dile getirdi.

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