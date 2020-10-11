Korona virüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin

Beslenmenin sağlık ve hayat kalitesi açısından en önemli unsur olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için probiyotikten zengin besinlere önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, korona virüse karşı bağışıklığın nasıl artırılabileceği konusunda bilgi verdi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için güne kahvaltıyla başlamanın ve herhangi bir sağlık problemi yoksa her gün bir yumurta tüketilmesi gerektiğini belirten Küçük, "Tam tahılları tüketmeyi ihmal etmeyin. Yağlı tohumları beslenmenize ekleyin. Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen E vitamini içerir. Bu nedenle beslenmenizde mutlaka yağlı tohumlara yer verin. Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda ön plana çıkan ögeler ise A, C, E vitaminleri ile çinko minerali oluyor. Omega3 yağ asitleri de yine immün sisteminin en güçlü destek kuvvetlerinden biridir. Mevsime uygun beslenerek aslında bu saydığımız tüm besin ögelerini, kolaylıkla bağışıklık sistemimize sunabiliyoruz. Özellikle de mevsimine göre taze sebze, meyve tüketimi çok önemlidir. C vitamini ve beta karotenden zengin sebze, meyveleri diyetimizde bulundurmalıyız. Çinko içeren balık, yumurta, sütle birlikte tam buğday içeren tahıl ürünlerini de tüketmeliyiz. Keten tohumu, omega 3 kaynağı olarak bilinir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Maydanoz, yeşilbiber, portakal, kivi, enginar gibi sebze ve meyveler yüksek miktarda C vitamini; zeytinyağı, ceviz, kaju ve türevleri E vitamini; havuç, ıspanak, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan beta karoten içerir. Sarımsak hem yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti hem de sağlık için şifa olarak kullanılır. A, B, C vitaminleri, sülfür bileşikleri, aminoasitler, kalsiyum, çinko magnezyum minerallerini içerir. Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir. Çorbalarda ve et yemeklerinde kullanılabilir. Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından zengindir. İçtiğiniz suya ceviz büyüklüğünde taze zencefil ekleyebilirsiniz" dedi.

Virüse karşı koruma sağlarken probiyotikten zengin besinlere de ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Küçük, "Vücudumuzun savunma askerleri yani bağırsaklarımız bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. Biz bu süreç içinde beslenmemize ve bağışıklığımızı güçlendirecek besinleri ne kadar çok tüketirsek o kadar koruyucu önlemleri artırmış olacağız. Okulların da tatil olmasıyla çocuklarımızla birlikte evde vakit geçirmeye daha fazla başlamış durumdayız. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinlerimizin içinde probiyotiklerimiz var. Bizim doğal probiyotiklerimiz arasında yoğurt, evde yaptığımız kırmızı pancar turşusu ve suyu var. Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek amaçlı probiyotikten zengin besinlere bu dönemde daha fazla önem vermemiz gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.