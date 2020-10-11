Fuhuşa zorlanan İrem'in otomobile bindirilerek kaçırılma anı kamerada

Engin ÖZMENAbdulselam UĞUR/KÜTAHYABURSA(DHA) KARABÜK´te 5 yıldır kendisini fuhuşa zorlayanlardan kaçıp, Bursa´da yaşamaya başlayan İrem G. (23), fuhuş şebekesi üyeleri tarafından otomobile bindirilerek kaçırıldı. Olayı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polisin Kütahya´da bulduğu otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı, araçtan atlayarak zanlılardan kurtulan İrem G. koruma altına aldındı.
Olay, geçen cuma günü merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi Çeşmeciler Sokak´ta meydana geldi. 5 yıldır Karabük´te fuhuşa zorlanan İrem G., bu kişilerden kaçarak, bir süre önce Bursa´ya taşındı. İrem G.´nin Bursa´da yaşadığı evi bulan şüpheliler, İrem G.´yi marketten çıkıp eve yürüdüğü sırada 41 R 1635 plakalı otomobile zorla bindirerek kaçırdı. O anlar ise sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülere, İrem G.´nin çığlık atarak yardım istediği ve otomobilin sokaktan uzaklaştığı anlar yansıdı.
OTOMOBİLDEN ATLADI, JANDARMAYA SIĞINDI
İhbar üzerine polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, İrem G.'nin ailesinin 5 yıl önce kızları hakkında kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Otomobilin Kütahya´da olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bu bölgede yoğunlaştı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine iletti. İrem G., geçen cuma akşamı Tavşanlı ilçesi Yoncalı Mahallesi´nde otomobilden atlayarak, yakınında jandarma karakoluna sığındı. İrem G., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İrem G.´nin kaçırıldığı otomobil, aynı gün Kütahya´da polis ekiplerince durduruldu. Konuyla ilgili otomobil sürücüsü Ersin T. ve Esen Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen Haydar B. ve Leyla B.´yi yakalama çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Engin ÖZMEN-Abdulselam UĞUR
2020-10-11 13:14:44
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