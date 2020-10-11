Bursa'da gösteri uçuşu yapan Solo Türk'e ilgi



Semih ŞAHİN/MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA´da Mudanya Mütarekesi´nin 98´inci yıl kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu yapan Solo Türk, ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk F-16 uçaklarıyla, Mudanya Mütarekesi´nin 98´inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Mudanya Belediyesi'nce gerçekleştirilen etkinlikte SoloTürk, birbirinden zor ve başarılı hareketleriyle izleyenlerden beğeni aldı. Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan SoloTürk'ün, gökyüzündeki cesur manevralarını çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Beğeniyle takip edilen gösteri katılımcıların alkışlarıyla sona erdi.

Etkinliğin ardından konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu güzel günü bize yaşatan Solo Türk ekibine teşekkür ediyorum. Pandeminin olmadığı daha güzel günlerde, sağlıklı günlerde bize bu emaneti bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü olmak üzere tüm şehitlerimiz, tüm gazilerimize selam olsun. Emanetleri emin ellerde" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mudanya Semih ŞAHİN

2020-10-11 15:43:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.