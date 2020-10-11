Başkan Yılmaz: "Biz büyük bir aileyiz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, korona virüs salgını sürecinde gerçekleştirdiği mahalle ve esnaf çıkarmalarına ev ziyaretlerini de ekledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, aile ziyaretleri kapsamında, eşi Esen Yılmaz ile birlikte Şirinevler Mahallesi sakinlerinden Kabıcı ve Bağcı ailelerine misafir oldu. Aile fertleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Yılmaz, ziyaretler sırasında çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti. İlçenin dört bir yanında Yıldırımlılarla bir araya gelme gayreti içerisinde olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gönül belediyeciliği ilkeleriyle her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların sorunlarını dinliyor ve çözüm buluyoruz. Biz Yıldırım’ı büyük bir aile olarak tasavvur ediyoruz. Bu minvalde şehrimizin sorunlarını birlikte çözmek, hemşerilerimizin kent yönetimine aktif katılımını sağlamak adına, sık sık onlarla bir araya gelmeye gayret ediyoruz” dedi.

Vatandaşların sıcak, samimi ve içten ilgilerinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Yılmaz, “Şirinevler Mahallemizdeki Kabıcı ve Bağcı ailelerimizi ziyaret ederek aile fertlerimizle uzun uzun hasbihal ettik. Belediyemizce yürütülen hizmetleri, planladığımız projeleri kendileriyle istişare ettik. Yaptığımız her istişare hem projelerimizde iyileştirmeler sağlıyor hem de ilçemizin önceliklerini belirlemede bizlere yardımcı oluyor. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızla hep el ele gönül gönüle sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Aile sakinleri de evlerinde ağırlamaktan dolayı mutluluk duydukları Başkan Yılmaz’a kendilerine vakit ayırıp dertlerini dinlediği için teşekkür etti.

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