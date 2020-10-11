Dağa tırmanırken düştüğü yerde mahsur kalan dağcının kurtarılma anı dronla görüntülendi



Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA´da dağa tırmanış yaptığı sırada bastığı kayanın parçalanması sonucu 15 metre yükseklikten düşerek yaralanan dağcı Fehmi Gümüş (34), mahsur kaldı. Gümüş´ün arama kurtarma ekiplerince kurtarılma anı dronla havadan görüntülendi.

Dağcı Fehmi Gümüş, 2 arkadaşıyla birlikte Kestel ilçesi kırsal Narlıdere Mahallesi´nden Bayraklı Tepe´ye gitmek için dağa tırmanmaya başladı. Gümüş, tırmanış yaptığı sırada ayağıyla bastığı kayanın bir bölümünün parçalanması sonucunda 15 metre yükseklikten düştü. Başından yaralanan Gümüş, düştüğü yerde mahsur kaldı. Arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre içinde Gümüş'e ulaştı. Yaralanan Gümüş, bulunduğu yerden halat yardımıyla sedye ile indirilerek, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan arama kurtarma ekiplerinin Gümüş´e ulaşarak, sedye ile aşağıya indirme anları, dronla havadan görüntülendi. Görüntülere, 16 kişilik arama kurtarma ekibinin Gümüş´ü sedye ile patika yolları kullanarak, ağaçların arasından aşağı indirmesi yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM

2020-10-11 17:33:55



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