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Hazırlık maçı: Bursaspor: 1 - Bandırmaspor: 0

İHA

Hazırlık maçı: Bursaspor: 1 - Bandırmaspor: 0

Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor’u 10 mağlup etti. Yeşil beyazlı takımın golü Batuhan Kör’den geldi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Bandırmaspor’u 10 mağlup etti. Bolu kampını erken tamamlayan ve Bursa’ya dönen yeşilbeyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Bandırmaspor’u konuk etti. Taraftara ve basına kapalı olarak yapılan maçın ilk yarısı 00 sona erdi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Bursaspor, 70’inci dakikada Batuhan Kör’ün attığı golle 10 öne geçti. Maçta başka gol sesi çıkmayınca yeşilbeyaz takım sahadan galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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