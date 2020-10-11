Hazırlık maçı: Bursaspor: 1 - Bandırmaspor: 0

Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor’u 10 mağlup etti. Yeşil beyazlı takımın golü Batuhan Kör’den geldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Bandırmaspor’u 10 mağlup etti. Bolu kampını erken tamamlayan ve Bursa’ya dönen yeşilbeyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Bandırmaspor’u konuk etti. Taraftara ve basına kapalı olarak yapılan maçın ilk yarısı 00 sona erdi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Bursaspor, 70’inci dakikada Batuhan Kör’ün attığı golle 10 öne geçti. Maçta başka gol sesi çıkmayınca yeşilbeyaz takım sahadan galip ayrıldı.

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