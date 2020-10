Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 78-90

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)SALON: TOFAŞ Spor

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Alper Özgök

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Tevfik Akdamar 6, Jerome Munford 16, Can Maxim Mutaf, Kenneth Kadji 16, Daniel Hamilton 5, Birkan Batuk 11, Malik Newman 13, Oğuz Savaş 9, Metin Türen 2, Ender Arslan, Ömer Can İlyasoğlu

GAZİANTEP BASKETBOL: Bryton Jevon Lemar 18, Rashard Daequan Kelly 18, Mouhammadou Jaiteh 20, Marko Tomas 5, Can Uğur Öğüt 11, Trevis Jemar Simpson 12, Orhan Aydın Hacıyeva 6, İsmail Cem Ulusoy, Ahmet Furkan Özkan

1´ÜNCÜ PERİYOT: 21-27

İLK YARI: 42-45

3´ÜNCÜ PERİYOT: 64-68ING Basketbol Süper Ligi´nde Gaziantep Basketbol, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor´u son periyottaki iyi oyunuyla 90-78 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadele her iki ekibin karşılıklı sayılarıyla başladı. Periyodun ortalarına doğru Brynton Lemar ile üst üste sayılar bulan Gaziantep Basketbol, Mouhammadou Jaiteh´in etkili pota altı oyunları sonrası bu bölümü 21-27 önde geçti.

Direnç gösteren Frutti Extra Bursaspor, farkı ilk 5 dakikalık dilimde eritirken Malik Newman´ın orta mesafe basketiyle birlikte öne geçti: 36-35. Karşılıklı sayıların göründüğü periyodun son dakikalarında, Gaziantep Basketbol´da Marko Tomas son saniyelere doğru attığı üç sayılık basketle takımını soyunma odasına 42-45 üstün götürdü.

Dönüşte her iki ekip de faulleri basketler ile cezalandırırken, oyunlarını potaya hücum üzerine kurdu. 25´inci dakikada konuk ekibin 54-55´lik üstünlüğü ile geçilirken, periyodun son dakikasında Orhan Aydın Hacıyeva´nın üst üste kaydettiği basketlerle Gaziantep Basketbol, 64-68´lik skorla avantajını final periyoduna taşıdı.

Frutti Extra Bursaspor, ilk dakikalarda etkili görünürken Oğuz Savaş´ın turnike basketiyle skor 71-70´e geldi. Ancak Brynton Lemar ve diğer yabancılarının hücumda sorumluluk almasıyla yeniden skor avantajını lehine çeviren Gaziantep temsilcisi, farkı açarak 37´nci dakikayı 85-76´lık üstünlükle geçti. Kalan bölümlerde de üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, parkeden 78-90´lık galibiyetle ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

