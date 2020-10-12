Üniversitede üretilen propolisin litresi 2 bin 500 lira ama talebe yetişemiyor Geçtiğimiz yıl propolis kullanan grip olmadı, bu yıl talepler 4 kat arttı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ürettiği propolislere bu yıl talepler 4 kat arttı. Geçen yıl kullanıp hasta olmayan vatandaşlar ve onların tavsiye ettikleri bu yıl talep patlamasına sebep oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversite bahçesinde çeşitli bölgelerde yetiştirdiği arılardan elde ettiği propolisleri kış ayı öncesi satışa çıkarttı. Geçtiğimiz yıl kullanıp o yıl hiç hasta olmadığını söyleyen vatandaşlar çevresine de tavsiyelerde bulundu. Bu yıl korona virüsünden dolayı taleplerin artmasıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde litresi 2 bin 500 liraya satılan propolislere 4 kat istek geldi. Üniversite artan talebe yetişemezken, propolisi kullananlar kısa sürede iyileştiklerini belirterek ilaç yerine grip ve virüslere karşı propolis kullanıyor.

Bu yıl propolise taleplerin 4 kat arttığını ifade eden Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, "Kış yaklaştığında gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyenler en çok propolisi tercih ediyor. Propolisin virüs, bakteri ve mantarlar üzerindeki önemli etkileri daha önceki araştırmalarla ortaya konmuştur. Son yıllarda korona virüse karşı propolisle ilgili çalışmalar var. Son yapılan çalışmalara bakıldığında propolisin korona virüs üzerinde önemli etkileri olduğu görülüyor. Propolis virüsler üzerinde genel olarak etkili olduğu biliniyordu. Korona virüsle beraber talep sürekli artmaya devam ediyor. Aşırı talepten dolayı üretimiz yeterli olmayacak. Üniversite olarak 300 üzerinde kovanımız var ama ürettiğimiz propolisin bu yıl talepleri karşılamayacağını düşünüyorum. Talepler geçen yıla oranla 4 kat artmış durumda. Ürettiğimiz propolisi kullanıp "bu yıl hiç gribe yakalanmadım" diyen çok sayıda kişiden geri dönüş aldık. Bu kişiler çok kısa sürede etkisini gördüklerini söylüyorlar. Bunu çevresine de söylüyorlar. Hal böyle olunca talep her geçen gün artıyor. Biz katı propolisi çözerek sıvı hale getiriyoruz. Sıvı ürünü 20 cc'lik şişelerde 50 liradan satıyoruz" dedi.

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