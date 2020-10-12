Bursa'da, yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı



Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA) BURSA'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı.

Kentte bugün ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4´üncü sınıf, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12´nci sınıf öğrencileri ile köy okullarının tüm kademelerinde okuyan ve özel gereksinimli olan bütün öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. İkinci aşama kademeli eğitimin başladığı okullardan Orhangazi Kurtuluş İlkokulu'nda törenden sonra öğrenciler tek tek ellerini dezenfekte ederek, sosyal mesafe kuralına uygun olarak sınıflara alındı.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2020-10-12 09:52:51



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