Sağlık Müdürü'nden tarama uyarısı... Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı: "Geç olmadan taramalarınızı yaptırın"

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olduğuna dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Buna rağmen meme kanserinin erken teşhis ile önlenebilir bir hastalık olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, toplumun kansere karşı dikkatini çekmek ve konuyla ilgili farkındalık oluşturabilmek amacıyla kutlanan 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de kanser olan her dört kadından birinin meme kanseri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Bir yıl içinde ülkemizde yaklaşık 18.000 kadına meme kanseri teşhisi konulmaktadır. Meme kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 98 tedavi edilebilir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavileri daha başarılı olmaktadır. Bu sebeple, yürütülen toplum tabanlı taramalar oldukça önem arz etmektedir. Olası bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit ederek, kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir” diye konuştu.

Ücretsiz kanser taramalarına ara vermeden devam edildiği bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “İlimizde kamu hastanelerimizin yanı sıra KETEM birimlerimizde de ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır!’ prensibiyle meme kanserlerine karşı tarama hizmetleri ücretsiz verilmektedir. Vatandaşımızın kanser taramalarına daha kolay ulaşabilmesi için Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi ve içinde yer alan KETEM birimlerimizin sayılarını arttırdık. Buralarda düzenli bir şekilde ücretsiz taramalarını gerçekleştirebilirler” ifadelerini kullandı.

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