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Üniversiteli Eda´nın ölümüne neden olan sürücüsü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum

DHA

Üniversiteli Eda´nın ölümüne neden olan sürücüsü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'nun (20) ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu (36), tutuklu yargılandığı davada, "Keşke Eda yerine ben ölseydim, o ölmeseydi. Geceleri uyanıp, ağlıyorum" dedi.
Bursa´nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak´ta, 30 Ağustos günü yaşanan kazada, İlhami Bekiroğlu´nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine ardından da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Bekiroğlu ise bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. İlhami Bekiroğlu sevk edildiği adliyede tutuklandı.
YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesi´nde hakkında `taksirle ölümüne neden olma´ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İlhami Bekiroğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Bekiroğlu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ile Eda´nın babası Bertan Müdüroğlu salonda hazır bulundu.  
'EDA´NIN AİLESİ VE KENDİ AİLEMİ PERİŞAN ETTİM'
Tutuklu sanık İlhami Bekiroğlu, "Kars Sarıkamış´tan Bursa´ya yeni taşınmıştım. Bir inşaat firmasında iş buldum. Şoför olarak çalışmaya başladım. Henüz daha ikinci günümdü. Kamyon çok yüklüydü, içinde kum ve çimento vardı,  bunu inşaattaki görevli bir kişiye söyledim. Ancak görevli bana, `Bir şey olmaz´ dedi. Hem kendi ailemi hem de o kızı, hem de o kızın ailesini perişan ettim. Gece uyanıp bu olay nedeniyle sürekli ağlıyorum. Keşke Eda´nın yerine ben ölseydim de o ölmeseydi, diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Benim SRC belgem yoktur. E sınıfı ehliyetim var. E sınıf ehliyeti olanlar otobüs, kamyon, kamyonet kullanabiliyor. Çalıştığım şirket benden SRC belgesi istemedi. Araç geri kayınca, kornoya bastım. Ölen Eda kör noktada duruyordu, göremedim. El frenini çekip çekmediğimi hatırlamıyorum. Ancak kamyonette yük çok fazlaydı. Yük arkada aşırı derecede olduğundan rampada olduğu için kaydı.  Yağmur falan yoktu, yerler kuruydu, olay akşamüstü oldu ve hava aydınlıktı" dedi.
Mahkeme heyeti, Bekiroğlu´nun tutukluluk halinin devamına, kaza yerinde tanıklar da dinlenerek keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.FOTOĞRFALI  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-10-12 11:41:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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