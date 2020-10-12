Zeytin tarlasında toplu mezar anlamına gelen Çatkı Mezar bulundu Zarar görmesin diye özel branda ile kapatıldı Bursa'da Lahitler Bölgesinde 'Çatkı Mezar' keşfedildi

Bursa'da son 2 yılda 5 lahit bulunan zeytin tarlasında bu seferde toplu mezar anlamına gelen Çatkı Mezar bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Hisardere Mahallesinde bulunan bir kişiye ait zeytinlikte son 2 yılda yapılan kazılarda, 5 lahit bulundu. İlk mezarın bulunmasının ardından 10 dönümlük zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 94 bin lira karşılığında kamulaştırıldı. Kaçak kazıların önüne geçmek amacıyla kamulaştırılan alan, tel örgüyle çevrilirken, çevresine güvenlik kamerası sistemi kuruldu.

Yapılan kazılarda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu. Toplu mezarların olduğu alan hava şartları dolayısıyla zarar görmemesi için özel branda ile kapatıldı.

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