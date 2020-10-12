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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bebka desteği ile modada dijitalleşme projesi hayata geçti

İHA

Bebka desteği ile modada dijitalleşme projesi hayata geçti

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde " Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı " kapsamında başlattığı Bursa’da "Modada Dijitalleşme Projesi" sona erdi. Okulun Moda Tasarım ve Teknoloji Alanında uygulamak üzere hazırladığı projenin sertifika töreni yapıldı.
Okul Müdürü Türkan Caner ile birlikte, toplam 9 kişilik eğitmen için verilen eğitimin son gününde yapılan etkinliğe BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Koordinatörü Hakan Babaç, Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Türkan Caner ile öğretmenler katıldı.
Modada Dijitalleşme Projesi sertifika töreninde konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çatısı altında destek alan okulumuzdayız. Projenin başlığı Modada Dijitalleşme, iki kavram da aslında çok önemli hem moda hem de dijitalleşmenin ele alındığı bir proje hayata geçti. Yaklaşık 450 bin lira olan projenin yüzde 90'ı BEBKA, yüzde 10'u da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandı. Proje ortakları arasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği de var. Bu projelerde hedefimiz iş dünyasının talep ettiği nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Bu anlamda doğru bir kurgu olduğunu düşüyoruz. Bu önemli projeyi hayata geçiren müdürümüzü ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Türkan Caner, “Geçen yıl BEBKA’nın duyurusuna Modada Dijitalleşme Projesi ile cevap verdik. Projemizin kabulü ile çalışmalarımıza başladık. Hibe desteği ile eksiklerimizi giderdik, şu anda moda tasarımına hazır hale geldik. İki haftalık eğitimin sonunda öğretmenlerimiz sertifika almaya hak kazandılar” dedi.
Moda Tasarımı Eğitimi alan Şefi Ayşe Akdeniz, “Modada Dijitalleşme Projemiz 2019 yılında başladı. Bu yıl 9 öğretmenimizle tasarım ve bilimsel kalıp hazırlama ve yazılım programı eğitimlerini tamamladık. Bundan sonraki hedefimiz bilgilerimizi öğrencilerimize aktarmak” dedi.
Moda tasarımının teknolojik imkanlarla öğretilebilmesi için hazırlanan proje kapsamında oluşturulan atölye, bilgisayar destekli dikiş makineleri, çizim tabletleri ve son teknoloji bilgisayarlarla donatıldı. Ayrıca proje kapsamında eğitime katılan 9 moda tasarım öğretmeni, eğitim verebilecek sertifikaya sahip oldular. Öğretmenlere sertifikaları BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim tarafından verildi.

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