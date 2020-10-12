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Üniversiteli Eda'nın ölümüne sebep olan sürücüsü: "Geceleri uyanıp ağlıyorum"

İHA

Üniversiteli Eda'nın ölümüne sebep olan sürücüsü: "Geceleri uyanıp ağlıyorum"

Bursa'da dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'nun (20) ölümüne sebebiyet veren kamyonet şoförü İlhami Bekiroğlu (36), tutuklu yargılandığı davada, "Keşke Eda yerine ben ölseydim. Geceleri uyanıp ağlıyorum" dedi.
Yenibağlar Mahallesinde 30 Ağustos günü meydana gelen kazada, İlhami Bekiroğlu´nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, ardından da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Bekiroğlu ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İlhami Bekiroğlu sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan İlhami Bekiroğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Bekiroğlu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ile Eda´nın babası Bertan Müdüroğlu salonda hazır bulundu.
Tutuklu sanık İlhami Bekiroğlu, "Kars Sarıkamış´tan Bursa´ya yeni taşınmıştım. Bir inşaat firmasında iş buldum. Şoför olarak çalışmaya başladım. Henüz daha ikinci günümdü. Kamyon çok yüklüydü, içinde kum ve çimento vardı, bunu inşaattaki görevli şahsa söyledim. Ancak görevli bana, `Bir şey olmaz´ dedi. Hem kendi ailemi, hem o kızı, hem de onun ailesini perişan ettim. Gece uyanıp ağlıyorum. Keşke Eda´nın yerine ben ölseydim. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Benim SRC belgem yoktur. E sınıfı ehliyetim var. E sınıf ehliyeti olanlar otobüs, kamyon, kamyonet kullanabiliyor. Çalıştığım şirket benden SRC belgesi istemedi. Araç geri kayınca kornaya bastım. Eda kör noktada duruyordu, göremedim. El frenini çekip çekmediğimi hatırlamıyorum. Ancak kamyonette yük çok fazlaydı. Yük arkada aşırı derecede olduğundan rampada kaydı. Yağmur falan yoktu, yerler kuruydu, kaza akşamüstü oldu ve hava aydınlıktı" dedi.
Mahkeme heyeti, Bekiroğlu´nun tutukluluk halinin devamına, kaza yerinde şahitler de dinlenerek keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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