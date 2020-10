TETSİAD üyelerine e-ihracat anlatıldı Dünya genelinde ticaret yerini e-ihracata bırakıyor

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD), üyelerine yönelik panellere aralıksız devam ediyor. Son olarak Mentor Grup ortağı Dr. Hakan Çınar ve Eİhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer’in konuşmacı olarak katıldıkları ‘Eİhracatla ile Alakalı Her Şey’ konulu panelde dünya genelinde hızla büyüyen eticaret hacmi konuşuldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, pandemi süreci ile birlikte dünya genelinde ortaya çıkan zorlukların hep birlikte üstesinden gelmek için eğitim programlarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Son zamanlarda dünya genelinde önemli bir trend haline gelen iş yaşamında dijitalleşme ve ticaretin online ortamlarda sürdürülmesi konusunun öneminin pandemi süreci ile birlikte bir kez daha ortaya çıktığını ve tüm dünya ile birlikte ülkemizde de iş yaşamında iş yapış şekillerini değiştirdiğini söyleyen Bayram, “Pandemi sürecinin beraberinde getirdiği zorlukların yanı sıra dünya üzerinde açılan yeni pazarlara ulaşmak ve süreci fırsatlara dönüştürmek, iş yaşamında dijitalleşme ve bu alandaki eğitimlerle mümkün olabiliyor. İşte bizler de düzenli aralıklarla gerçekleştirmeye çalıştığımız programlarımızla bu fırsatlar hakkında siz değerli üyelerimize yeni ufuklar açmaya çalışıyoruz. İhracattaki payını daha önce girmediği pazarlara girerek büyütmek isteyen, pandemi süreci ile birlikte oluşan yeni ekonomik düzenin avantajlarından faydalanarak sektörüne ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak isteyen siz değerli üyelerimize iş yaşamında yeni yol haritaları belirleyip, yeni çağa hep birlikte ayak uydurabilmeyi hedefliyoruz. Tüm dünyanın dengelerini alt üst ederek ekonomik ve sosyal yaşamda yeni bir dönemin başlangıcı olan Covit19 pandemi süreci dünya ticaretinin olmazsa olmazlarından biri haline gelen Eİhracat, Eticaret ve yine önemli trendlerden biri olan sanal fuarcılık konularının ayrıntılarını, avantajlarını öğrenerek ve uygulayarak ülkemizin ekonomisine ve ihracatına daha fazla katkı sağlayabilmenin yollarını arıyoruz” diyerek panelin konuşmacıları Mentor Grup ortağı Dr. Hakan Çınar, Eİhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer ve programın iştirâkçilerine teşekkür etti.

Dr. Hakan Çınar, panelde dünya genelinde hızla gelişen eihracat konusunun pandemi süreci ile birlikte daha büyük bir ivme kazandığını söyledi. Dünya genelinde artık interneti kullanabilen, kredi kartı kullanan herkesin internet üzerinden alışveriş yapabilir hale geldiğini anlatan Dr. Hakan çınar, “Görünen o ki bir on yıl sonra artık teknolojinin uzağında olan kimse kalmayacak. Eticaret teknoloji ile birlikte tüm dünyada çok gelişti. Rakamlara baktığımızda dünya ticaretinin her on yılda katlana katlana arttığını görüyoruz. Bu da bize dünya üzerinde dış ticaretin çok arttığını gösteriyor. Ülkemizde de bunu yapmaya çalışırken ev tekstilinin durumuna da bakmak gerekiyor. Tekstil ortamına baktığımızda ev tekstilinin diğer ürünlere göre daha fazla katma değer ürettiğini görüyoruz. Markalaşma ile birlikte bu katma değerin daha da artması kaçınılmazdır” dedi.

Kaydî para nakdî paranın önüne geçiyor

Pandemi süreci ile kaydî paraların nakdî paralardan daha önemli olduğu ortaya çıktığını anlatan Dr. Hakan Çınar, “Kaydî para Eticaretle birlikte yürüyen bir büyüme gösteriyor. Artık uluslararası ticaretin kaydığı yer de eticaret olmaya başladı. Bu gün çok yüksek rakamlarda, artık sadece hava taşımacılığı değil kara taşımacılığının da kullanıldığı bir eticaret var. Ticaret Bakanlığımız da pandemi sürecinde önemli adımlar attı. Artık bütün dünyada eticaret alışkanlığı yerleşti. Dünya üzerinde yapılan her 2 Dolarlık alışverişin 1 Dolarlık bölümü ülkelerin birbirleri arasında yaptıkları ticaretten kazanılıyor. Bu oran bundan 30 sene önce yüzde 20’lerdeymiş şu anda yüzde 50’lerde. Bu da uluslararası ticaretin her geçen gün büyüdüğünü gösteriyor” dedi.

Pandemi ile birlikte ülkelerin kendi içlerine dönmesi söz konusu değil

Pandemi süreci ile birlikte bazı ülkelerin uluslararası ticarete kapılarını kapatacakları söylentilerini gerçeği yansıtmadığını belirten Dr. Hakan Çınar, “Böyle bir şey mümkün değil. Bunlar ancak belirli süreli tepki davranışlarıdır. Çünkü devletler tepki de gösterse günün sonunda bütün yaşantıyı belirleyen son tüketicilerin alışkanlıklarıdır. Son tüketici tüketmeyi devam ettiği sürece hayat kaldığı gibi devam edecektir. Pandemiden sonra da her şey eskisi gibi olacak. Çünkü işin içinde insan var ve insanın olduğu her yerde ticaret, tüketim devam edecektir. Tabii ki ülkeler kendi üreticilerini belirli ölçülerde koruyacaklardır, bunu ülkemizde yapıyor ancak bu durum uluslararası ticaret artmaya devam edecektir. Katma değerli ürün gruplarını daha fazla tercih etmek her zaman önemli. Mikro bazlı yapılacak satışlarımızda marjlarımızın çok doğru ayarlanması gerekiyor. Eİhracat, normal ihracattan çok daha kolay ve yapılabilir bir yöntem. Doğru şekilde maliyetlerin planlanması, doğru partnerlerle doğru işbirlikleri yapılması, doğru platformlarda olunması gerekiyor. Bu şekilde ülkemizin eihracatı artacaktır” şeklinde konuştu.

