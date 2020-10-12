Bursa'da 320 bin öğrenci ders başı yaptı

Millî Eğitim Bakanlığı’nın Sağlık Kurulu tavsiye kararlarıyla Bursa'da yüz yüze eğitim için 320 bin öğrenci ders başı yaptı.

Bursa'da ana okulu, ilkokulların tamamı ile ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için ders zili çaldı. 20202021 eğitim ve öğretim yılında Bursa'da bulunan yaklaşık bin 500 okulda 320 bin öğrenci ders başı yaptı. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sabah saatlerinde velileriyle birlikte okula gelen öğrenciler, maske, dezenfektan ve mesafe kuralları gözetilerek sınıflara alındı. Sınıflarda öğrenci mevcudu sosyal mesafeye göre gruplara ayrıldı. İlk gün heyecanı yaşayan öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdı. Her dersin süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme müddei de 10 dakika olacak. İlkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 saat olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

Yüz yüze eğitim dışında kalan dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanırken, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak, ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek, sınıfın müfredatından sorumlu olacak.

Bursa'da üniversiteler hariç 14 Haziran 2019 tarihi itibariyle bin 652 okul, 577 bin 545 öğrenci ve 3 bin 266 öğretmen bulunuyordu.

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