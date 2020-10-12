Yüz yüze eğitim böyle başladı

Okullarda yüz yüze eğitime geçişin kapsamı genişletildi ve bugün Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, yeni önlemler kapsamında yeniden okul sıralarıyla buluştu. Bursa'nın İnegöl İlçesinde okula gelen öğrenciler güvenlik görevlileri tarafından ateşleri ölçülerek okul bahçesinden içeriye alındı.

12 Ekim 2020 tarihinde; 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar, 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel ihtiyaçlı öğrenciler yüz yüze eğitim başladı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla sabah saatlerinde veliler öğrencileri kendileri okulların kapısına kadar getirdi. Öğrenciler okul bahçesinde güvenlik görevlileri tarafından ateşleri ölçülerek içeri alındı. Okullara hiçbir veli sokulmadı. Bazı veliler ise çocuklarının öğleden sonra geleceklerini öğrenince tekrar evlerinin yolunu tuttu.

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