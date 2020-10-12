Narkotik köpeği 'Fırtına' otomobil tamponuna gizlenmiş uyuşturucuyu buldu



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda narkotik köpeği 'Fırtına'nın yardımıyla, otomobilin tamponuna gizlenmiş 260 gram metamfetamin ve 100 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen R.Ö., H.İ.A., B.G., M.Ö., T.O., Y.G., Y.K. ve B.Ç.'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler önceki gün şüphelileri, eş zamanlı yaptıkları operasyonla gözaltına aldı.

'FIRTINA' OTOMOBİL TAMPONUNDA UYUŞTURUCU BULDU

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalara narkotik köpeği 'Fırtına' da katıldı. Yapılan aramalarda 260 gram metamfetamin, 100 adet ecstasy hap, bir miktar bonzai ve bir miktar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun bir kısmı şüphelilere ait bir otomobilin tamponuna gizlendiği ancak narkotik köpeği 'Fırtına' sayesinde tespit edildiği görüldü.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden R.Ö., H.İ.A., B.G. ve M.Ö., buradaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. L.T.O., Y.G., Y.K. ve B.Ç.'nin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-10-12 14:32:16



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