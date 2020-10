Okullar yeniden şenlendi Başkan Aktaş öğrencilerle buluştu

Korona virüs salgını sebebiyle uzun süredir uzaktan eğitim gören 2,3, 4, 8 ve 12’nci sınıflar ile köy okullarına giden öğrenciler, tekrar okullarında eğitim görmeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, lise öğrencilerini ziyaret ederek eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Uzun bir aradan sonra tekrar okullarına kavuşmanın mutluluğu gözlerinden okunan öğrenciler, özledikleri arkadaşlarına ve okul sıralarına dönmenin heyecanını yaşadı.

Okul bahçesinde öğrencilerle buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, lise yıllarının kendisi için özel olduğunu ve unutamadığını dile getirdi. Kendisinin de imam hatip mezunu olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, aldığı eğitim ve kültürün hayatın her döneminde büyük faydasını gördüğünü anlattı. Lise dönemini öğrencilerin dolu dolu geçirmesini isteyen Başkan Aktaş, “Geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitime başlayan birinci sınıfları ziyaret ederek heyecanlarına ortak olduk. Bu sefer de 12’nci sınıflarımızı ziyaret edelim istedik. Bu yılları çok iyi değerlendirin. Muhakkak üniversite okuyun. Öğretmenlerinizden bol bol istifade edin. Kendinizi geliştirin ve yetiştirin. Topluma faydalı birer birey olun. Çok avantajlarınız var. Güzel ve güçlü bir ülkede ve kadim bir şehirde bulunuyorsunuz. Bu nimetlerin karşılığını çok çalışarak vermek lazım. Buruk bir dönem geçiriyoruz. 7’den 70’e kadar her birimiz tedbirleri elden bırakmadan dikkatli olmalıyız. İnşallah bu süreç aşılacaktır” dedi.

Başkan Aktaş’ın eşi Sevinç Aktaş ise, 1992 yılında bu okuldan mezun olduğunu belirterek, bu dönemlerin güzel değerlendirilmesini istedi.

Konuşmaların ardından İmam hatip liselerinde uygulanan ve her öğretmenin 5 öğrenciden mesul olduğu ‘Koçluk Sistemi’nin çekilişi, Başkan Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş, Okul Müdiresi Fadime Çevirgen ve yöneticiler tarafından yapıldı. Ziyaretin sonunda öğrencilere eğitim ve hijyen seti dağıtıldı.

