Uzaktan eğitime psikolojik destek

Korona virüs yüzünden eğitimin ağırlıklı olarak dijital ortamlarda verilmesi bazı öğrenci ve velilerde başarısızlık kaygısına yol açarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Psikososyal Destek Hattı ile öğrenci ve velilere psikolojik destek sağlıyor.

Pandemi sürecinde özellikle sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde vatandaşlara psikolojik destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Bursa Âile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) şimdi de rotayı öğrenci ve velilere çevirdi. BADEM bünyesindeki 0224 716 30 67 numaralı Psikososyal Destek Hattı, alanlarında uzman 7 psikolog eşliğinde öğrenci ve velilerin yaşadıkları sıkıntılara çözüm üretiyor. Salgın sebebiyle bütün maske mesafe temizlik tedbirlerinin alındığı merkezde, yüz yüze görüşmek isteyen vatandaşların ateşleri ölçülerek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.