Kestel Belediyesi’nden 4 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Kestel Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, ilçedeki 4 bin 100 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti.

Kestel Belediyesi, geleneksel hale getirdiği hediye kırtasiye setlerinin dağıtımına bu yıl da devam etti. Belediye Başkanı Önder Tanır, Kaymakam Ahmet Karakaya, Başkan Yardımcıları, İlçe Millî Eğitim Müdürü Cengiz Uç, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, Yenimahalle İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere kırtasiye setlerini hediye etti. İçlerinde temel eğitim araçgereçlerinin bulunduğu 4 bin 100 kırtasiye seti, 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine dağıtılmak üzere ilçede bulunan 16 ilkokulun idarecilerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kestel Belediyesi olarak, okullarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bir araya geldiği tüm alanlarda dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin kesinlik kazanmasıyla, ekiplerimiz dezenfekte ve temizlik seferberliği başlattı. Sınıflar, kütüphaneler, kantinler en ince ayrıntılarına kadar dezenfekte edildi. Eğitim süresi boyunca da belirli aralıklarla bu dezenfekte çalışmalarımız devam edecektir. Gayemiz, öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim görmeleri. Bugünde, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimize, geleneksel hâle getirdiğimiz kırtasiye setlerini ulaştırdık. 4 bin 100 öğrencimize, içlerinde boya kalemlerinden cetvele, silgiden, makasa kadar bulunan setleri hediye ediyoruz. Maksadımız onlara hayırlı olsun dileklerimizi iletmek ve bunun yanında da çocuklarımıza bir destek de bulunmak. Bir kent için en önemli şey eğitimdir. Çocuklarımızın geleceğini hep birlikte oluşturmamız lazım. Bu pırıl pırıl çocuklarımız öğretmenlerimize emanet, inşallah ilçemiz çocuklarımız sayesinde gelişecek” diye konuştu.

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