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'Tefecilik' davasında tutuklu sanık: Avukatın talimatıyla birini vurdum

DHA

'Tefecilik' davasında tutuklu sanık: Avukatın talimatıyla birini vurdum


Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)BURSA'da, 'tefecilik´ ve 'silahla yaralama' dahil çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen, 2'si tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen Hünkar Yıldız (43), "Avukat Hakan K., bir keresinde 20 milyon liralık sahte senet hazırlamıştı" dedi. Diğer tutuklu sanık Mustafa Demir (28) ise "Hakan K.'nin talimatıyla birini vurdum" derken, Avukat Hakan K. (38) ise suçlamaları reddetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ocak ayında Bursa Barosu'na kayıtlı avukat Hakan K.'nin yanında çalışanlarla birlikte tefecilik yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, yaptıkları takibin ardından avukatın bürosunun da yer aldığı 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 960 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin 'tefecilik', 'ateşli silahla yaralama', 'zorla senet imzalatma', 'yağma', 'şantaj', 'suç üstlenme' gibi suçlara da karıştığı ileri sürüldü. Avukat Hakan K.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin, şikayetçilerden toplam 1,5 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 yıldır süren davada 2 tutuklu, 7´si ise tutuksuz bulunan sanıkların yargılanmasına devam edildi. 
'AVUKAT HAKAN K.'NİN TALİMATIYLA YAPTIM'
Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hünkar Yıldız  ve Mustafa Demir SEGBİS´le katılırken, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen Hünkar Yıldız, avukat Hakan K.'nin yanında 750 lira haftalık ücretle çalıştığını, iddianamede kendisine yöneltilen yaralama eylemini de onun talimatıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü.
'SAHTE SENET HAZIRLADILAR'
İddianamedeki farklı bir yaralama olayında da kendisini Hakan K.'nin azmettirdiğini ifade eden Hünkar Yıldız, "Ahmet T.´ye atılan tehdit mesajlarıyla ilgili, o getirip Hakan K.'ye çek kırdırdı. Ben Hakan´ın yanında çalışırım, her şeyi benim yaptığımı söylettiler bana daha önce. Hakan K., Ahmet T.´ye  para verince, benim adıma alacaklı göründüğüm senet imzalatmış, alacaklı gibi göründüm. Yavuz diye bir inşaatçı arkadaşım vardı, ofisin tadilatı için para aldı. İşi bitiremeyince ona 301 bin liralık senet imzalatmışlar. Ben bunu cezaevinde öğrendim. Esat Ç.'nin 4 beyaz eşya dükkanı var, bunlar oğluyla anlaşmazlığa girmişler. Oğlu Arda Ç. bir gün ofise geldi ve 'Babam benim hakkımı vermiyor, imzaladığı kağıtlar var, parayı alabilir miyiz?' dedi. Boş A4 kağıdı vardı, altında da Esat Ç.'nin imzası vardı. Bunu bilgisayardan, kağıdı senet gibi yaptılar imzayı da denk getirdiler. Üzerine 20 milyon lira gibi bir rakam yazıldı. Babası yurt dışındaymış, oğlu söyledi. Fırsattan istifade tebligatı gönderdiler, haberi olmadan kesinleşecekti. Benim duyduğuma göre Esat Ç.'nin haberi oldu ve imzaya itiraz etti ama belgedeki imza onun olunca itirazı geçersiz oldu. Ancak borca itiraz etseydi durdurabilirdi. Hakan K. de 'inşallah imzaya itiraz eder' diyordu. Kesinleşince hızlıca bankalara yazılar yazıldı, işlemler yapıldı" diye konuştu.
'OSMAN´I HAKAN´IN TALİMATI İLE VURDUM'
Hakan K.'nin korumalığını da yaptığını belirten Hünkar Yıldız, "Ben Hakan için merminin önüne atlardım, Osman'ı da onun talimatıyla vurdum. Ben cezaevine girince benim ailem, çoluk çocuğum eziyet çekiyor. Bunlar vicdansız, ben olayı ilk yaptığımda eline sağlık diyorlardı. Bir kadın avukat ben konuşmayayım diye cezaevine geldi ve bana 'Hakan K.'nin babasının selamı var' dedi" diye konuştu. 
'HAFTALIK 750 LİRAYA ÇALIŞANIN 1 MİLYON ALACAĞI NASIL OLUR'
Hakkındaki iddiaları yanıtlayan tutuksuz sanık Avukat Hakan K. ise sanığın kendisinden para kopartmak için böyle bir beyanda bulunduğunu ifade ederek, "Hünkar, benim yanımda 750 lira haftalıkla çalıştığını söylüyor. Başka avukatlarda 1 milyon 500 bin lira alacaklı olduğu dosyalar var, haftalık 750 liraya çalışan birinin bu paraya alacaklı olması mümkün mü? Esat Ç.´nin 20 milyon liralık olayla ilgili ifadesinde, oğlunun, kasadan açık bir senedini aldığını beyan ediyor zaten. Bu davada etkin pişmanlık, etkin sıyırma şekline dönmüştür. Benden para sızdırmak için kurulmuş, masalarda yapılan anlaşmalardır. Bana atılan iftiralarla ilgili herkesi Allah'a havale ediyorum. Mustafa Demir´e yapılan baskıyla ilgili koğuşta kavga kayıtları vardır" dedi.
'ETKİN PİŞMANLIK İÇİN BANA BASKI YAPTILAR'
Tutuklu sanık Mustafa Demir de savunmasında, cezaevinde aynı koğuşta kaldığı Hünkar Yıldız tarafından kendisine baskı yapıldığını söyleyerek, "'Etkin pişmanlık yaparsak az ceza alacağız, Hakan'dan da para alacağız' dedi. O yüzden bana bu konuda baskı yaptı. Ben o ifadelerimi kabul etmiyorum. Bana tezgah kuran asıl Hünkar Yıldız'dır. Bir avukat hanım geldi, 'Hünkar'ın söylediklerini doğrulayacaksın, az ceza alacaksınız. Yoksa seni bu işin içine sürükleriz' dedi. Biz az ceza alacağız diye milletin çoluğunu çocuğunu mu yakalım? Aynı koğuştaydık. Hünkar'la orada birlikte plan yaptık ancak benim şimdiki beyanlarım doğrudur" dedi.
TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ
Müşteki Osman Yazıcıoğlu´nun avukatı Özgür Abatay, sanık Hakan K.'nin halen iddia edilen örgüte elebaşılık yaptığını ve söz konusu davada delilleri karartmak için diğer sanıkları da etkilemeye çalıştığını öne sürerek, tutuklanmasını istedi.
'HÜNKAR İDDİALARINDA KENDİNİ SUÇLU GÖSTERMİYOR'
Sanık Hakan K.'nin avukatı Erdal Yıldız, devam eden gizli soruşturmalar bulunduğunu anlatarak, "Hünkar Yıldız´ın iddialarında kendisini suçlu gösteren hiçbir nokta yoktur. Hakimlerin rüşvet aldığını iddia eden iki kişi duruşmaya gelip, katılan tarafın yanında yer almıştır. Bize bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 polisin dinlenmesine yönelik talebi biz yapmıştık zaten. Tutuklu Mustafa, kendi beyanında vurduğu kişinin o gün gittiği yerde tesadüfen bulunduğunu söyledi. O zaman o anda vurduğu kişiyle ilgili nasıl talimat alabilir?" ifadelerini kullandı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, Hünkar Yıldız ve Mustafa Demir´in tutukluluğunun ve tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-10-12 16:48:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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