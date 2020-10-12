Polis memuru kazada yaralandı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisiklet ile evrak dağıtan polis memuru Mesut Alkan (30), kazada yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi´nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle gezerek imza alan ve evrak dağıtan polis memuru Mesut Alkan, önüne çıkan kişiye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan bisiklet devrildi. Kaza sonucu polis memuru yaralandı.

Yaralı polis olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Alkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-12 17:19:43



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