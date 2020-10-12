Şükrü Şankaya anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şükrü Şankaya anıldı

İHA

Şükrü Şankaya anıldı

Bursa sanayiinin duayen ismi Şükrü Şankaya, vefatının 15. yılında özel bir programla anıldı.
Sağlığında iş dünyasından sosyal hayata, spordan sanata, sağlıktan eğitime kadar pek çok alanda eserler bırakan Şükrü Şankaya’nın adını taşıyan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile oğlu Şenol Şankaya’nın özel mesajlarının yer aldığı video, Yeşim Tekstil Youtube kanalında yayımlandı. Korona virüs salgınına bağlı olarak anma töreni yapılamaması sebebiyle hazırlanan özel videoda ayrıca Şankaya için 2006 yılında hazırlanan belgesele de yer verildi.
1950 yılında Gümülcine’de manifaturacı tezgahtarlığı yaparak ilk iş hayatına başlayan Şükrü Şankaya, 1951 yılında Türkiye’de Kapalı Çarşı’da iş hayatına devam etti. 1955 yılında ticarete atılan Şankaya, ilk zamanlar fason üretim yaptırdı ve sonrasında da üretime yönelerek sanayiciliğe ilk adımını attı. 1958’de 20 tezgâhla üretime başlayan Şankaya, iplik ve ev tekstili kumaşı ile başlayan sanayi yolculuğunu; 20 bin çalışanlı dev bir holdinge taşıyarak içinde Yeşim Tekstil’in de olduğu Türkiye’nin sayılı yapılarından birinin oluşmasında öncü rol oynadı. Bir dönem Bursaspor’a başkanlık da yapan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu başkanlığını da üstlenen Şankaya, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi’nin kuruluşuna da önderlik etti. Şankaya sağlığında Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na da lâyık görüldü.
Doğduğu toprakları da hiçbir zaman unutmayan ve mütevazı kişiliği ile Bursalıların ve Batı Trakya Türklerinin “Şükrü Amcası” olarak anılan Şükrü Şankaya, 74 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Bursa’nın sanayileşme hamlesinin canlı şahidi olan Şankaya, vefat ettiğinde geride gözü yaşlı binlerce çalışan bıraktı. Merhum Şükrü Şakaya'nın hatırasını yaşatmak için hazırlanan 15. yıl özel videosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Yeşim Tekstil Youtube Kanalı: https://youtu.be/JiuYByB2o1Q

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüz yüze eğitime 35 bin maske ve hijyen seti desteği
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitime 35 bin maske ve hijyen seti desteği
Fuhşa zorlanan İrem televizyon programına katılmış, suçlanan çift ise teslim oldu
YEREL HABERLER Fuhşa zorlanan İrem televizyon programına katılmış, ...
Polis memuru kazada yaralandı
YEREL HABERLER Polis memuru kazada yaralandı
ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı ATM'den para çeken kadını taciz ettikten sonra parasını almaya çalışan adam, müdahale etmek isteyen polise kafa attı
YEREL HABERLER ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını ...
İznikli mimar evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER İznikli mimar evinde ölü bulundu
Bursa'da duayen iş adamı Ali Osman Sönmez özlemle anıldı
YEREL HABERLER Bursa'da duayen iş adamı Ali Osman Sönmez özlemle ...
'Tefecilik' davasında tutuklu sanık: Avukatın talimatıyla birini vurdum
YEREL HABERLER 'Tefecilik' davasında tutuklu sanık: Avukatın ...
Çaldığı motosikleti at arabasıyla götürdü, 'satın aldım' dedi
YEREL HABERLER Çaldığı motosikleti at arabasıyla götürdü, 'satın ...
Kestel Belediyesi’nden 4 bin öğrenciye kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden 4 bin öğrenciye kırtasiye ...
Osmangazi’de sokak hayvanları sahipsiz değil
YEREL HABERLER Osmangazi’de sokak hayvanları sahipsiz değil
Uzaktan eğitime psikolojik destek
YEREL HABERLER Uzaktan eğitime psikolojik destek
Narkotik köpeği 'Fırtına' otomobil tamponuna gizlenmiş uyuşturucuyu buldu
YEREL HABERLER Narkotik köpeği 'Fırtına' otomobil tamponuna ...
Okullar yeniden şenlendi Başkan Aktaş öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Okullar yeniden şenlendi Başkan Aktaş öğrencilerle ...
Deveci Armudu'nda hasat bereketi
YEREL HABERLER Deveci Armudu'nda hasat bereketi
İl Hıfzıssıhha Kurulundan güvenli turizm kararları
YEREL HABERLER İl Hıfzıssıhha Kurulundan güvenli turizm kararları
Bursa'da uyuşturucu operasyonu 4 tutuklama Aracın tamponuna saklanmış uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu 4 tutuklama Aracın ...
Yüz yüze eğitim böyle başladı
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitim böyle başladı
Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ...
Yıldırımlı miniklere hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Yıldırımlı miniklere hijyen eğitimi
Zabıta ekipleri fırınları denetledi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri fırınları denetledi
Bursa'da 320 bin öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER Bursa'da 320 bin öğrenci ders başı yaptı
(Özel) Minare böyle yıkıldı...Film gibi izlediler Bursa'nın Gürsu ilçesinde 27 metrelik çatlaklar bulunan cami minaresi belediye ekiplerince yıkıldı, o anlar kameraya yansıdı 240 haneli köydeki camiye 52 metrelik yeni minare yapıldı
YEREL HABERLER (Özel) Minare böyle yıkıldı...Film gibi ...
(Özel) Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden kurtardı Tırmanışta düşen dağcının arkadaşı: “Kaskı paramparçaydı. Kaskı olmasa çok daha kötü sonuçlar olabilirdi”
YEREL HABERLER (Özel) Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden ...
Yıldırım’da asfalt seferberliği
YEREL HABERLER Yıldırım’da asfalt seferberliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X